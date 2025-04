Perugia Segnalato caso di meningite da meningococco in paziente ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia

della Usl Umbria 1 ha ricevuto la segnalazione di un caso di meningite da Neisseria meningitidis (meningococco). Il paziente, attualmente ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, ha sviluppato i sintomi della malattia il 25 aprile.La meningite da meningococco è una malattia infettiva che si trasmette attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona. Il germe è altamente sensibile all’ambiente esterno e non richiede sanificazioni ambientali. Il periodo di incubazione varia tra i 2 e i 10 giorni, ma la contagiosità si estende solo ai 7 giorni precedenti l’inizio dei sintomi.Nel caso specifico, il periodo di contagiosità va dal 18 al 26 aprile, con il ricovero del paziente avvenuto lo stesso giorno. Laprimapagina.it - Perugia. Segnalato caso di meningite da meningococco in paziente ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia Leggi su Laprimapagina.it Nel pomeriggio di sabato 26 aprile, il Servizio di Igiene e Sanità PubblicaUsl Umbria 1 ha ricevuto la segnalazione di undida Neisseria meningitidis (). Il, attualmentedi, ha sviluppato i sintomimalattia il 25 aprile.Ladaè una malattia infettiva che si trasmette attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona. Il germe è altamente sensibile all’ambiente esterno e non richiede sanificazioni ambientali. Il periodo di incubazione varia tra i 2 e i 10 giorni, ma la contagiosità si estende solo ai 7 giorni precedenti l’inizio dei sintomi.Nelspecifico, il periodo di contagiosità va dal 18 al 26 aprile, con il ricovero delavvenuto lo stesso giorno.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Liceo Alessi di Perugia in stato di agitazione, studenti contro Dirigente scolastica. Forza Italia porta il caso in Consiglio comunale - Il Gruppo consiliare Fare Perugia con Romizi – Forza Italia è stato contattato da numerosi alunni e genitori di studenti del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi di Perugia, che nel frattempo hanno anche organizzato una protesta, in merito a problematiche che riguardano la Dirigente scolastica. I... 🔗perugiatoday.it

Segnalato un caso di tubercolosi in una scuola media del Comasco: controlli sui contatti stretti - In una scuola media di Erba, comune in provincia di Como, è stato segnalato un caso di tubercolosi tra gli alunni. L'Ats ha attivato immediatamente la sorveglianza sanitaria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Andrea Prospero, la Procura di Perugia indaga nel mondo delle truffe online - Dopo la morte di Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un appartamento nel centro storico di Perugia, la Procura di Perugia indaga anche nel mondo delle truffe online. Nell'ambito delle indagini sulla morte del diciannovenne abruzzese, gli inquirenti sono al lavoro anche per chiarire eventuali attività illecite che potrebbero emergere da telefoni, sim, carte di credito e altro materiale informatico rinvenuto nel monolocale nel quale Prospero si è tolto la vita. 🔗tg24.sky.it

Se ne parla anche su altri siti

Asl1: ricoverato all’ospedale di Perugia con meningite da meningococco; Segnalato un caso di meningite a Perugia; Un caso di meningite a Perugia: “L’inizio dei sintomi risale a un party di Halloween in una…; Caso di meningite a Perugia, ragazzo ricoverato dopo Halloween. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Perugia, ricoverato un ragazzo per un caso di meningite: aveva partecipato a una festa di Halloween in discoteca - Un ragazzo di Perugia si trova in ospedale per un caso di meningite. Il periodo di contagiosità, procedendo a ritroso con i giorni, risalirebbe al 29 ottobre. È partita così l’indagine ... 🔗msn.com

Meningite. Bimba ricoverata a Perugia colpita da meningococco di tipo B - “Si tratta della forma più frequente di meningite meningococcica nel nostro Paese e il batterio identificato è sensibile alla terapia antibiotica in corso”, spiega l’Ao di Perugia. 🔗quotidianosanita.it

Meningite. Bambina ricoverata a Perugia. Era tornata da una vacanza in Toscana - Maria della Misericordia di Perugia per una forma severa di meningite, che è affrontata con tempestività dai sanitari non appena gli esami di laboratorio hanno confermato i sospetti iniziali ... 🔗quotidianosanita.it