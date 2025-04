Entra in farmacia per rubare ma il sistema si blocca e scappa non lontano a mani vuote denunciato

Entrato in farmacia e anziché acquistare farmaci da banco o esibire una ricetta, ha puntato al registratore di cassa e ha provato a svuotarlo. Senza un'arma in pugno, nemmeno finta. Ma il colpo è fallito e l'uomo è stato costretto a scappare a mani vuote. Senza riuscire ad andare molto lontano. Milanotoday.it - Entra in farmacia per rubare ma il sistema si blocca e scappa (non lontano) a mani vuote: denunciato Leggi su Milanotoday.it to ine anziché acquistare farmaci da banco o esibire una ricetta, ha puntato al registratore di cassa e ha provato a svuotarlo. Senza un'arma in pugno, nemmeno finta. Ma il colpo è fallito e l'uomo è stato costretto are a. Senza riuscire ad andare molto

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Entra nella casa di riposo di Milano per rubare - Ha tentato di rubare due portafogli dagli armadietti e, quando un’infermiera lo ha sorpreso e cercato di fermarlo, l’ha spinta a terra, ferendola. Per lui sono scattate le manette. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria dopo aver cercato di derubare la... 🔗milanotoday.it

Il video del bimbo che entra nella macchinetta acchiappa giocattoli: riesce a rubare i premi, ma rischia la vita - A Khabarovk in Russia un gruppo di bambini ha spinto il più piccolo di loro in una macchinetta acchiappa-peluche per ottenere tutti i pupazzi, mettendo però a rischio l'incolumità del bimbo, data la pericolosità dell'azione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Milano, entra in casa per rubare e uccide domestico: fermato 29enne - Era uscito, da pochi minuti, dalla caserma del radiomobile dei carabinieri di via Vincenzo Monti, a Milano, dove era stato portato perché bloccato mentre tentava di compiere un furto in un appartamento. Era già la terza volta che commetteva un reato Dawda Bandeh, originario del Gambia, in Italia con regolare permesso di soggiorno. A meno di 600 metri di distanza dal comando si è introdotto in un'altra villetta in zona Arco della Pace, per mettere a segno un furto. 🔗tgcom24.mediaset.it

Ne parlano su altre fonti

Savona, tentano di rubare l’incasso di una farmacia: fermati dai carabinieri; Savona, tentano di rubare l’incasso di una farmacia di Corso Tardy & Benech: due persone denunciate dai Carabinieri; FURTI IN FARMACIA A VIA IRNO E VIA DEI MILLE: LA BANDA DEI RECORD HA AGITO IN 2 MINUTI; Enna, provano a rubare medicinali nella farmacia dell’ospedale: cinque arresti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne