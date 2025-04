Cordoglio e Carattere la Juve Stabia omaggia le vittime e prepara il match col Sudtirol

Juve Stabia 1907 comunica che, in memoria di Papa Francesco, delle vittime della Funivia del Faito e di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce, non si è tenuta la tradizionale conferenza stampa pre?gara. Quanto riportato, emerge dal sito ufficiale. Si ringrazia l’ufficio stampa delle Vespe.Mister Guido Pagliuca dichiara: “Per rendere omaggio alla scomparsa di Papa Francesco, commemorare il lutto nazionale per i funerali del Santo Padre e ricordare con profondo dolore la tragedia della Funivia del monte Faito, che ha causato la perdita di quattro persone e del macchinista stabiese Carmine Parlato, i cui funerali si sono svolti oggi, ho deciso di rinunciare alla classica conferenza stampa e di esprimere personalmente il nostro Cordoglio, estendendolo alla società U. Anteprima24.it - “Cordoglio e Carattere”: la Juve Stabia omaggia le vittime, e prepara il match col Sudtirol Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLa S.S.1907 comunica che, in memoria di Papa Francesco, delledella Funivia del Faito e di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce, non si è tenuta la tradizionale conferenza stampa pre?gara. Quanto riportato, emerge dal sito ufficiale. Si ringrazia l’ufficio stampa delle Vespe.Mister Guido Pagliuca dichiara: “Per rendere omaggio alla scomparsa di Papa Francesco, commemorare il lutto nazionale per i funerali del Santo Padre e ricordare con profondo dolore la tragedia della Funivia del monte Faito, che ha causato la perdita di quattro persone e del macchinista stabiese Carmine Parlato, i cui funerali si sono svolti oggi, ho deciso di rinunciare alla classica conferenza stampa e di esprimere personalmente il nostro, estendendolo alla società U.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pagelle Juve Genoa: magia di Yildiz, Tudor riporta carattere ed entusiasmo. Gli esempi? Vlahovic e Nico VOTI - di Marco BaridonPagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25 Di Gregorio 6 – Un paio di interventi a terra, comodi comodi, su Frendrup. Poco, pochissimo per pensare di sorprenderlo. Gatti 6 – Partita ordinata e senza sbavature prima dell’infortunio. 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Thiago Motta post Juve Verona: «Dimostrato carattere, son sempre soddisfatto quando si vince. Koopmeiners contribuirà tanto anche in futuro» - di Marco BaridonConferenza stampa Thiago Motta post Juve Verona: le sue dichiarazioni dopo il match della 27ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Verona. Le dichiarazioni dopo il match della 27ª giornata di Serie A 2024/25. DI COSA E’ PIU SODDISFATTO – «Della vittoria sempre. Sono soddisfatto sempre quando vinciamo. 🔗juventusnews24.com

Il carattere non basta, la Juve Stabia si ferma all'Arena Garibaldi: il Pisa vince 3-1 - Sessanta minuti in inferiorità numerica, ma notevole coraggio e personalità. La Juve Stabia cade a Pisa e si arrende alla seconda della classe: nonostante il vantaggio iniziale, la squadra di Guido Pagliuca subisce la rimonta degli avversari e raccoglie l'ottava sconfitta in campionato... 🔗napolitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve Stabia - Sampdoria: Curiosità e probabili formazioni. Il Menti pronto a stringersi in un abbraccio di profondo cordoglio; Morte Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate Cittadella-Salernitana e Juve Stabia-Sampdoria; Crollo funivia Faito, il cordoglio della Juve Stabia: lunedì in campo con il lutto al braccio; Crollo funivia Faito, il cordoglio della Juve Stabia: lunedì in campo con il lutto al braccio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve Stabia, Pagliuca: “Rispetto e cordoglio per il Papa. Sudtirol? Lottiamo per un sogno” - Il tecnico annulla la conferenza stampa in segno di lutto e ricorda le vittime, poi carica la squadra per la sfida al Druso ... 🔗vivicentro.it

Tragedia Funivia Faito, il messaggio di cordoglio della Juve Stabia - La Juve Stabia si unisce al dolore: lutto al braccio e minuto di silenzio prima dell'inizio della gara contro la Sampdoria ... 🔗napolitoday.it

Crollo funivia Faito, il cordoglio della Juve Stabia: lunedì in campo con il lutto al braccio - Il cordoglio del club, e la decisione di scendere in campo, lunedì pomeriggio, con il lutto al braccio. Anche la Juve Stabia si è stretta intorno ai parenti delle vittime della ... 🔗msn.com