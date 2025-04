Ticket d accesso il Comune invalida i codici amici ma non comunica i dati

Si è chiusa oggi, alle 16, la nona giornata di "contributo d'accesso" a Venezia. Il Ticket che i visitatori giornalieri non veneti che non dormono all'interno del Comune, e non hanno amici o parenti in città devono pagare per visitare il centro storico di Venezia.

Dopo un anno e mezzo riapre la Val Vertova: rimane il ticket, divieto d’accesso con allerta meteo rossa o arancione - Dopo un anno e mezzo di chiusura a causa della frana che nel settembre 2023 aveva interessato la Val de Gru, sabato 3 maggio verrà finalmente riaperta la Val Vertova, con alcune novità rispetto a quanto accadeva in passato in termini di accesso. La riapertura, fa sapere il sindaco Riccardo Cagnoni, “segue a numerosi incontri e confronti succedutesi con il sindaco di Gazzaniga, i Geologi, l’U.T.R. di Regione Lombardia ed uno studio legale dai quali è maturata la decisione di riaprire con alcune prescrizioni”. 🔗bergamonews.it

Con l'avvio del ticket d'accesso tornano anche i Guardians a San Marco e Rialto - Da venerdì 18 aprile, giorno dell'avvio del contributo d'accesso a Venezia, tornano operativi i "guardians" in piazza San Marco e nell'area di Rialto. La squadra, composta da undici addetti e da un caposervizio, avrà il ruolo di informare i turisti su comportamenti e buone pratiche da adottare... 🔗veneziatoday.it

Dal 18 aprile torna il ticket d'accesso a Venezia: tutte le novità - Parte tra pochi giorni, il 18 aprile, il secondo anno di sperimentazione del "contributo d'accesso" a Venezia, ovvero il ticket che alcuni visitatori sono tenuti a pagare per accedere alla città storica in una serie di giornate dell'anno. Insomma, anche nel 2025, in alcuni giorni e ore, sarà... 🔗veneziatoday.it

Ticket d'accesso a quota 14mila, a Pasquetta il Comune incassa 113mila euro - VENEZIA - Con il Lunedì di Pasquetta si è chiuso il quarto giorno del contributo di accesso 2025. Alle ore 16 di ieri, quando è terminato l'obbligo di pagamento, si ... 🔗ilgazzettino.it

Ticket d'accesso, la città blindata fino a fine mese: il Comune al lavoro per allargare il contributo anche alle isole - VENEZIA - Riparte domani, 18 aprile, il contributo d'accesso, entrato in vigore dalle 8.30 alle 16 ... al Trasporto pubblico locale e al Traffico acqueo Michele Zuin, sottolineando che il ticket, nel ... 🔗msn.com

Ticket d’accesso, stretta sui falsi amici che entrano a Venezia senza pagare. Il Comune: «Ora partono le denunce» - VENEZIA - Non ci sono state proteste plateali contro il contributo d'accesso in questi primi cinque giorni, ma nel cyberspazio è in corso una “battaglia” sotterranea tra ... 🔗ilgazzettino.it