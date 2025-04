Inter Roma la probabile formazione Inzaghi ne cambia sette

QUANTI CAMBI – Manca meno di un giorno al nuovo impegno dell'armata di Simone Inzaghi. Inter-Roma chiama alla carica San Siro, che alle ore 15.00 di domani sarà pronto a sostenere i nerazzurri. Per rilanciare la corsa allo scudetto, allontanando – almeno momentaneamente – il Napoli di Antonio Conte, i meneghini hanno necessariamente bisogno di una vittoria. Per ottenerla mister Inzaghi sceglie di mettere in campo il suo miglior undici, al netto delle assenze obbligate da squalifiche e infortuni. Al Barcellona, che i nerazzurri dovranno affrontare in Champions League mercoledì, l'allenatore piacentino inizierà a pensarci da lunedì.

Inter-Roma, nuova chance per Correa? Probabile formazione - Inter-Roma si disputerà domani 27 aprile alle ore 15 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione del tecnico Simone Inzaghi. LA SFIDA – Inter–Roma è un match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025. La squadra nerazzurra si presenta alla sfida in assenza di quel vantaggio di tre punti, nei confronti del Napoli secondo in classifica, che conservava fino allo scorso turno di Campionato. 🔗inter-news.it

Inter-Roma, torna Dovbyk dal primo minuto? Probabile formazione - Inter-Roma si giocherà domani 27 aprile alle ore 15 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione del tecnico Claudio Ranieri. LA SFIDA – Inter–Roma sarà un crocevia importante per le ambizioni scudetto dei nerazzurri e per quelle europee dei giallorossi. La formazione allenata da Claudio Ranieri conserva delle residue speranze di accesso alla prossima Champions League, al momento distante 3 punti, mentre guarda con maggior ottimismo alla possibile qualificazione in Europa League. 🔗inter-news.it

Inter-Roma, la probabile formazione: Inzaghi cambia tre interpreti! - Simone Inzaghi studia la probabile formazione di Inter-Roma. Rispetto alla gara di Coppa Italia col Milan ci saranno dei cambi dal primo minuto nell’undici nerazzurro. NUOVO SFORZO – Dopo il passo falso in campionato a Bologna e la caduta piuttosto rovinosa in Coppa Italia contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi torna in campo domenica a San Siro. Inter-Roma, in programma alle ore 15.00, richiederà uno sforzo non indifferente, anche dal punto di vista mentale. 🔗inter-news.it

