Cosa ha lasciato Papa Francesco al mondo della scuola

mondo della scuola, dove ogni giorno si ambisce a seminare domande e raccogliere speranze, Papa Francesco ha lasciato molto più che discorsi: ha lasciato segni. Le sue parole, semplici e potenti, hanno spesso illuminato il cammino di insegnanti, educatori e studenti, restituendo dignità a una missione troppo spesso messa in ombra. La prima frase che viene in mente è tanto tenera quanto disarmante: «Gli studenti difficili non vanno scartati, sono diamanti grezzi che bisogna avere il coraggio di lucidare». In quella metafora, Francesco racchiudeva una pedagogia del cuore, capace di guardare oltre la superficie, di credere in chi nessuno crede più. Le parole di Papa Francesco sulla scuolaNon sono parole di plastica, perché lo sguardo sugli ultimi ha illuminato il pontificato di Bergoglio, dal nome Francesco all'attenzione ai muri eretti al posto dei ponti, all'immigrazione, all'altro, a tutta la simbologia che ha sempre portato con la sua figura disadorna.

