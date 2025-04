Juve Barillà La conferma di Tudor Incideranno due aspetti Conte De Laurentiis non è facile da ammorbidire

Barillà su Igor Tudor, tecnico della Juve, la sua possibile permanenza e la suggestione Conte Intervistato dai microfoni di calciomercato.it, Antonio Barillà ha espresso un parere sulla possibile permanenza di Igor Tudor alla Juve e sul possibile arrivo di Antonio Conte in bianconero. Di seguito, esterniamo le sue riflessioni. Tudor – «Tudor? Sulla sua conferma credo che Incideranno due cose: una sono i risultati sportivi, che già

