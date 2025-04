Con la truffa del incidente entrano in casa di un 83nne e rubano soldi e oro arrestati due criminali

dell'ordine per stroncare la truffa sul nascere, sempre più anziani pronti a denunciare - senza più la paura di essere giudicati. Perugiatoday.it - Con la truffa dell'incidente entrano in casa di un 83nne e rubano soldi e oro: arrestati due criminali Leggi su Perugiatoday.it La martellante campagna di informazione sulle truffe ai danni di anziani e persone fragili sta dando ottimi risultati: sempre più vittime in grado di allertare le forze'ordine per stroncare lasul nascere, sempre più anziani pronti a denunciare - senza più la paura di essere giudicati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Finto incidente e maxi truffa a Pistoia, anziana consegna beni da 25 mila euro: il raggiro, ladri arrestati - Due uomini arrestati a Cassino per truffa ai danni di anziani. Ingannavano le vittime con finti incidenti stradali. 🔗notizie.virgilio.it

Truffa del finto incidente a una donna: arrestata 28enne di Melito - È stata arrestata sabato mattina a Melito una donna di 28 anni, disoccupata e con precedenti di polizia, accusata di truffa aggravata in concorso. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di San Concordio in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della […] L'articolo Truffa del finto incidente a una donna: arrestata 28enne di Melito sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

“Mi hai rovinato l’auto, pagami il danno o ti denuncio”: come funziona la truffa del falso incidente - Un 44enne dovrà rispondere di estorsione contraffazione. Si è spacciato per avvocato, fingendo un incidente e ha minacciato gli automobilisti, dicendo che se non l'avessero risarcito li avrebbe denunciati.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Con la truffa dell'incidente entrano in casa di un 83nne e rubano soldi e oro: arrestati due criminali; Con la storia del finto incidente truffano un'anziana, ma grazie alle segnalazioni vengono arrestati dai carabinieri; Sgominata la 'paranza' delle truffe: Suo figlio ha avuto un incidente e piange come un bambino; Maxi truffa ad un'anziana: ingannata al telefono dalla voce clonata della figlia in lacrime. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Anziano rapinato in casa: gli strappano anche la fede. Due arresti - I malviventi si erano introdotti in casa dell'uomo con la truffa del falso incidente. Poi l'aggressione per rubargli contanti e gioielli ... 🔗msn.com

Anziana truffata e bloccata in casa per ore dai malviventi - La vittima è stata raggirata da un finto perito assicurativo, che si è presentato a casa raccontando che la figlia aveva avuto un incidente. Sottoposta a una lunga pressione psicologica, la donna ha c ... 🔗rainews.it

"Siamo i carabinieri, suo figlio è vittima di un incidente", l'ennesima truffa ad anziani sventata - Poco prima era entrato a casa di una signora di 83 anni presentandosi come un carabiniere e raccontando che il figlio della donna aveva avuto un incidente un Belgio e che aveva bisogno di denaro. 🔗milanotoday.it