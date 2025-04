Cittadinanza – Eccezioni di incostituzionalità sul dl Tajani

Tajani sulla Cittadinanza continua a creare polemiche ed a suscitare apprensioni. Ci si chiede attoniti come un politico di livello, formatosi negli anni alla scuola di Berlusconi, possa aver ideato e realizzato un provvedimento normativo dell’importanza di quello pubblicato sulla Cittadinanza così tanto discusso ed avversato.Un’iniziativa normativa la sua del tutto poco politica, utile solo a procurare a lui ed al suo partito, FI, un astio ed un ricordo ostile, prolungato e duraturo nel tempo, da parte della nostra gente in Italia e all’estero.Lecito per la nostra comunità all’estero chiedersi, come su un tema di così grande importanza e diffusione, quale quello della Cittadinanza, il ministro abbia potuto avvalersi di consulenti tecnici e giuridici della P.A. di così modesto livello, così impreparati, superficiali e soprattutto così poco attenti. Romadailynews.it - Cittadinanza – Eccezioni di incostituzionalità sul dl Tajani Leggi su Romadailynews.it Il decreto leggesullacontinua a creare polemiche ed a suscitare apprensioni. Ci si chiede attoniti come un politico di livello, formatosi negli anni alla scuola di Berlusconi, possa aver ideato e realizzato un provvedimento normativo dell’importanza di quello pubblicato sullacosì tanto discusso ed avversato.Un’iniziativa normativa la sua del tutto poco politica, utile solo a procurare a lui ed al suo partito, FI, un astio ed un ricordo ostile, prolungato e duraturo nel tempo, da parte della nostra gente in Italia e all’estero.Lecito per la nostra comunità all’estero chiedersi, come su un tema di così grande importanza e diffusione, quale quello della, il ministro abbia potuto avvalersi di consulenti tecnici e giuridici della P.A. di così modesto livello, così impreparati, superficiali e soprattutto così poco attenti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Il soldato cinese catturato in Ucraina: "Entrato nell'esercito russo per ottenere la cittadinanza" - Uno dei cittadini cinesi che è stato catturato dall'esercito ucraino nella regione occupata di Donetsk ha dichiarato di essersi unito alle forze del Cremlino in cambio della cittadinanza russa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Ukrainska Pravda, il prigioniero, ora sotto la custodia dei... 🔗europa.today.it

Il programma politico di Rita De Crescenzo: «Se vinco rimetto il reddito di cittadinanza» - Rita De Crescenzo, cantante, tiktoker e influencer napoletana, vuole fare le cose in grande. Dopo Roccaraso e la partecipazione alla manifestazione di Giuseppe Conte, vuole entrare in politica. In un’intervista a La Stampa dice di essere «una ragazza semplice, vengo dai vicoli del Pallonetto di Santa Lucia. Ne ho passate tante, droghe, psicofarmaci, violenze, ho avuto un’infanzia terribile e ho fatto un figlio a 13 anni. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Cittadinanza, perché la Consulta boccia l’obbligo dell’esame di italiano per tutti gli stranieri; Bologna, 12 brasiliani chiedono la cittadinanza perché hanno un’antenata nata in Italia nel 1876; TRIBUNALE DI BOLOGNA SOLLEVA ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE SULLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS; Il caso. Il Tribunale di Bologna solleva dubbi di costituzionalità sullo ius sanguinis senza limiti temporali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne