Spunta Macron e Trump lo manda via Il video clamoroso prima del incontro GUARDA

Un faccia a faccia nella Basilica di San Pietro che potrebbe finire nei libri di storia, quello tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. I due sono finiti l'uno di fronte all'altro per una quindicina di minuti poco prima dell'inizio dei funerali di Papa Francesco. Sotto gli occhi di milioni di persone. Quello di oggi a Roma è stato il primo incontro tra Trump e Zelensky dopo il clamoroso litigio tra i due nello Studio Ovale il 28 febbraio scorso, che aprì una crisi diplomatica senza precedenti tra Stati Uniti e Ucraina. prima del loro faccia a faccia i due presidenti hanno dialogato per qualche minuto all'interno della Basilica con il presidente francese, Emmanuel Macron, ed il primo ministro britannico, Keir Starmer. In questo video, gli istanti precedenti all'incontro tra i due leader: si vede Macron che si avvicina a Trump e Zelensky che stavano iniziando il bilaterale, tanto che sullo sfondo sono ben visibili tre sedie rosse, come se il francese volesse indicare la possibilità di un incontro tripartito.

