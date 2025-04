Nell’anniversario della scomparsa Legnago rivendica le spoglie di Salieri

Laverita.info - Nell’anniversario della scomparsa Legnago rivendica le spoglie di Salieri Leggi su Laverita.info La cittadina del Veronese, che ha dato i natali all’artista, chiede che il feretro sia trasferito da Vienna, dove il compositore morto 200 anni fa riposa nel cimitero monumentale. Appello al ministro Antonio Tajani.

