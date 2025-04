Juventus Next Gen Bernardo agente Citi e Owusu Ecco quando faremo il punto per il loro futuro Augusto ha le qualità per giocare anche in Serie A

Juventus Next Gen: Simone Bernardo, agente Citi e Owusu, ha parlato così del futuro dei due giocatori della Seconda squadra bianconeraSimone Bernardo, agente di Alessandro Citi e Augusto Owusu Seedorf, ha parlato a Tuttomercatoweb del futuro dei due giocatori della Juventus Next Gen. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.PAROLE – «Citi sta disputando un'ottima stagione con i bianconeri nel complesso anche se ultimamente non ha giocato molto. È in scadenza di contratto e dopo i play off parleremo con la Juventus per capire cosa fare in futuro. Fino ad allora restiamo concentrati sul campionato. Per quanto riguarda Owusu la situazione è diversa essendo fresco di rinnovo con il club, che lo ha anche aggregato alla prima squadra in diverse occasioni. Però anche per lui dopo i play off si farà un punto sul futuro visto che ha le qualità per giocare anche in Serie A una volta trovata la continuità dal punto di vista del minutaggio».

