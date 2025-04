Ecco cosa succede dopo il funerale di Bergoglio le tappe per il nuovo Papa

Papa Francesco. E’ stato un momento toccante ed emozionante per tutti, da tutto il mondo. Ma adesso cosa succede? Come si va avanti? Tumulata la salma di Papa Francesco nella tomba a Santa Maria Maggiore, da domenica 27 aprile si terrà la messa di suffragio prevista per quello che è a tutti gli effetti il secondo giorno dei “Novendiali“, ovvero il classico periodo di nove giorni di lutto dove ci saranno celebrazioni e messe in suffragio di Papa Francesco. E tutte saranno nella Basilica Vaticana. Cityrumors.it - Ecco cosa succede dopo il funerale di Bergoglio: le tappe per il nuovo Papa Leggi su Cityrumors.it Avvenuto l’ultimo saluto al Santo Padre cominciano i nove giorni di lutto, i Novendiali, terminati si può procedere con il ConclaveIl saluto più doloroso, la giornata più difficile. Per tutti. Da chi ha organizzato e governa attualmente la Chiesa a chi semplicemente ha partecipato perché voleva bene aFrancesco. E’ stato un momento toccante ed emozionante per tutti, da tutto il mondo. Ma adesso? Come si va avanti? Tumulata la salma diFrancesco nella tomba a Santa Maria Maggiore, da domenica 27 aprile si terrà la messa di suffragio prevista per quello che è a tutti gli effetti il secondo giorno dei “Novendiali“, ovvero il classico periodo di nove giorni di lutto dove ci saranno celebrazioni e messe in suffragio diFrancesco. E tutte saranno nella Basilica Vaticana.

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l'accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all'amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell

