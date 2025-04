Lautaro Inter per il capitano il turnover non può esistere gli straordinari per tenere alta l’asticella

Lautaro Inter, per il capitano il turnover non può esistere: gli straordinari per tenere alta l’asticella. Il punto della Gazzetta dello SportIl riposo per Lautaro Martinez non esiste: mentre Simone Inzaghi studia la formazione migliore da schierare per Inter Roma, per il capitano dei nerazzurri non è concesso il riposo. Questo per via dell’infortunio di Thuram e dello scarso rendimento di Taremi e Correa. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport a proposito degli straordinari a cui è costretto l’argentino.Lautaro Inter – «Lautaro sarà al comando domani pomeriggio a San Siro contro la Roma e poi mercoledì a Barcellona, perché l’Inter ha bisogno di gol e Inzaghi ha bisogno di certezze. Altro che turnover: il capitano giocherà sempre, ed è probabile che la maratona prosegua oltre il viaggio di Coppa a Montjuic. Internews24.com - Lautaro Inter, per il capitano il turnover non può esistere: gli straordinari per tenere alta l’asticella Leggi su Internews24.com , per ililnon può: gliper. Il punto della Gazzetta dello SportIl riposo perMartinez non esiste: mentre Simone Inzaghi studia la formazione migliore da schierare perRoma, per ildei nerazzurri non è concesso il riposo. Questo per via dell’infortunio di Thuram e dello scarso rendimento di Taremi e Correa. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport a proposito deglia cui è costretto l’argentino.– «sarà al comando domani pomeriggio a San Siro contro la Roma e poi mercoledì a Barcellona, perché l’ha bisogno di gol e Inzaghi ha bisogno di certezze. Altro che: ilgiocherà sempre, ed è probabile che la maratona prosegua oltre il viaggio di Coppa a Montjuic.

Approfondimenti da altre fonti

Gol Lautaro, l’Inter raddoppia! Grande tiro all’incrocio per il capitano nerazzurro – VIDEO - di RedazioneGol Lautaro, l’Inter raddoppia! Grande tiro all’incrocio per il capitano nerazzurro. Le immagini e il racconto della rete Raddoppia l’Inter, che nel secondo tempo degli ottavi di finale di Champions contro il Feyenoord, trovano il 2-0 che ipoteca la partita e lascia grandissima speranza per il ritorno di settimana prossima a San Siro. Grandissimo gol di Lautaro Martinez, che si gira in un fazzoletto in area e scaraventa una bomba sotto l’incrocio dei pali. 🔗internews24.com

Lautaro Inter, il capitano continua il suo recupero! Ecco quando può rientrare - di RedazioneLautaro Inter, il capitano continua il suo recupero! Ecco quando può rientrare, in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri Tra i grandi assenti nel match di domani contro l‘Udinese, ci sarà anche il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, che sta recuperando dal problema fisico che gli ha impedito anche di scendere in campo con la Nazionale argentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Toro potrebbe rientrare nel derby di Coppa Italia con il Milan, magari partendo dalla panchina. 🔗internews24.com

Furto nell’osteria gestita da ragazzi con disabilità, interviene Lautaro: il gesto del capitano dell’Inter - Un vero capitano si comporta di conseguenza dentro e fuori dal campo. Lautaro Martinez ha dimostrato di avere a cuore non solo l’Inter, ma anche la “sua” Milano, la città in cui vive da ormai 7 anni. Dopo la video-denuncia del sindaco di Corbetta, comune dell’hinterland milanese, riguardo il mancato pagamento del conto da parte di un cliente all’osteria ‘Din Don Dan’ (gestito da un gruppo di ragazzi affetti da autismo, sindrome di Down e altre disabilità), il calciatore è intervenuto in prima persona. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Lautaro, l’insostituibile: Inter sulle spalle, per lui il turnover non può esistere; Perché Lautaro Martinez non gioca il derby Milan-Inter: infortunio o turnover? È stato convocato? Panchina o tribuna?; Inter, a Leverkusen turnover minimo: Lautaro si candida dal 1'. Acerbi in forte dubbio; Lautaro sempre in campo, ultime 6 gare da titolare. E con la Roma ancora dentro dal 1'. 🔗Cosa riportano altre fonti

L'Inter si aggrappa a Lautaro Martinez e Inzaghi per dimenticare Bologna e Milan - L’Inter si aggrappa a Lautaro Martinez e Simone Inzaghi per uscire da questa (mini) crisi. Sfumato il Triplete, il club di viale della Liberazione vuole provare a vincere campionato e ... 🔗msn.com

Lautaro sempre in campo, ultime 6 gare da titolare. E con la Roma ancora dentro dal 1' - Il capitano dell'Inter non fa turnover. Inzaghi lo manda sempre in campo anche perché manca Thuram all'appello perché infortunato ... 🔗fcinter1908.it

Inter che fatica! Gioca 15 mila minuti in più del Napoli. Lautaro spremuto - La Gazzetta dello Sport festeggia 129 anni! Fino all’8/04 abbonati in promozione a 14,99€/anno per sempre. 🔗gazzetta.it