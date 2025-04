La delusione di Novak Djokovic Speravo di poter giocare una partita in più che a Montecarlo

partita a Madrid? Potrebbe essere. Potrebbe essere. Non sono sicuro se tornerò. Quindi, non so, non so cosa dire. Voglio dire, tornerò, forse non come giocatore, ovviamente. Spero di no, ma potrebbe essere così”. Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko con Matteo Arnaldi al torneo Atp Masters 1000 di Madrid.“Ovviamente dopo aver perso una partita non ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accaduto diverse volte al primo turno, purtroppo – aggiunge il 37enne serbo che con l’oro olimpico dell’anno scorso è diventato il tennista più vincente della storia -. Sapevo che sarebbe stata una partita d’esordio dura per me in questo torneo. Arnaldi è un giocatore davvero forte, di qualità. E io non ho giocato molte partite sulla terra battuta. Mi sono allenato bene, ma è completamente diverso quando scendi in campo per un match ufficiale. Ilfattoquotidiano.it - La delusione di Novak Djokovic: “Speravo di poter giocare una partita in più che a Montecarlo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “La mia ultimaa Madrid? Potrebbe essere. Potrebbe essere. Non sono sicuro se tornerò. Quindi, non so, non so cosa dire. Voglio dire, tornerò, forse non come giocatore, ovviamente. Spero di no, ma potrebbe essere così”. Cosìin conferenza stampa dopo il ko con Matteo Arnaldi al torneo Atp Masters 1000 di Madrid.“Ovviamente dopo aver perso unanon ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accaduto diverse volte al primo turno, purtroppo – aggiunge il 37enne serbo che con l’oro olimpico dell’anno scorso è diventato il tennista più vincente della storia -. Sapevo che sarebbe stata unad’esordio dura per me in questo torneo. Arnaldi è un giocatore davvero forte, di qualità. E io non ho giocato molte partite sulla terra battuta. Mi sono allenato bene, ma è completamente diverso quando scendi in campo per un match ufficiale.

