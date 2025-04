Scivola sul sentiero che porta al Curò Flavio Mologni muore a 64 anni

Flavio Mologni, 64enne residente da poco a Scanzorosciate, è morto dopo essere Scivolato sul sentiero che porta al rifugio Curò in territorio di Valbondione.L’allarme è scattato alcuni minuti prima delle 13. Il 64enne stava percorrendo il sentiero invernale per raggiungere il rifugio insieme al fratello e a una coppia di amici quando sarebbe precipitato per circa 100 metri.L’uomo è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino della stazione di Valbondione: per l’escursionista non c’è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata con l’elicottero grazie all’ausilio di un verricello e trasportata alla Casa del Commiato di Seriate. Allertati anche i carabinieri di Clusone.Grande appassionato di montagna, Mologni era in pensione dopo aver lavorato per anni come saldatore alla Minifaber: si recava spesso sulle Orobie in compagnia del fratello. Bergamonews.it - Scivola sul sentiero che porta al Curò, Flavio Mologni muore a 64 anni Leggi su Bergamonews.it Valbondione. Tragedia in Alta Val Seriana nella mattina di sabato 26 aprile:, 64enne residente da poco a Scanzorosciate, è morto dopo essereto sulcheal rifugioin territorio di Valbondione.L’allarme è scattato alcuni minuti prima delle 13. Il 64enne stava percorrendo ilinvernale per raggiungere il rifugio insieme al fratello e a una coppia di amici quando sarebbe precipitato per circa 100 metri.L’uomo è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino della stazione di Valbondione: per l’escursionista non c’è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata con l’elicottero grazie all’ausilio di un verricello e trasta alla Casa del Commiato di Seriate. Allertati anche i carabinieri di Clusone.Grande appassionato di montagna,era in pensione dopo aver lavorato percome saldatore alla Minifaber: si recava spesso sulle Orobie in compagnia del fratello.

