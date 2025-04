È morto il fondatore delle Brigate Rosse Alberto Franceschini i delitti degli Anni di Piombo la condanna e la dissociazione

morto all’età di 78 Anni Alberto Franceschini, tra i fondatori insieme a Renato Curcio e Mara Cagol delle Brigate Rosse. Il decesso è avvenuto in realtà l’11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Franceschini era stato condannato con sentenza definitiva, tra l’altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l’omicidio di due esponenti dell’Msi avvenuto a Padova nel 1974. Aveva lasciato definitivamente il carcere nel 1992 e da allora viveva a Roma. Espiata la pena, si era poi dissociato dalle azioni delle Brigate Rosse, arrivando a stringere la mano della figlia di Aldo Moro, Agnese. Foto di copertina: L’arresto di Renato Curcio e Alberto Franceschini, fondatori delle Brigate Rosse – Roma, 8 settembre 1974 (Archivio Ansa)L'articolo È morto il fondatore delle Brigate Rosse Alberto Franceschini: i delitti degli Anni di Piombo, la condanna e la «dissociazione» proviene da Open. Leggi su Open.online all’età di 78, tra i fondatori insieme a Renato Curcio e Mara Cagol. Il decesso è avvenuto in realtà l’11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi.era statoto con sentenza definitiva, tra l’altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l’omicidio di due esponenti dell’Msi avvenuto a Padova nel 1974. Aveva lasciato definitivamente il carcere nel 1992 e da allora viveva a Roma. Espiata la pena, si era poi dissociato dalle azioni, arrivando a stringere la mano della figlia di Aldo Moro, Agnese. Foto di copertina: L’arresto di Renato Curcio e, fondatori– Roma, 8 settembre 1974 (Archivio Ansa)L'articolo Èil: idi, lae la «» proviene da Open.

Su altri siti se ne discute

Morto Daniele Venturi, era il fondatore dei Papaboys: disposta l’autopsia per chiarire le cause - È morto a 55 anni all'ospedale di Siena Daniele Venturi, fondatore dei Papaboys: è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morto il padre fondatore dei Papaboys, Daniele Venturi aveva 55 anni - (Adnkronos) – E' morto Daniele Venturi, il padre fondatore dei Papaboys. Deceduto all’ospedale di Siena, aveva 55 anni. Non sono ancora chiare le cause della morte, per questo è stata disposta l’autopsia. Il funerale si terrà sabato, a Massa Marittima, paese dove Daniele viveva. Fondatore e anima dell’Associazione Nazionale Papaboys, nata nel 2000 per la […] 🔗periodicodaily.com

È morto Giuseppe Vicenzi, il papà dei savoiardi e fondatore dello storico gruppo dolciario - È morto questa notte a 92 anni Giuseppe Vicenzi, presidente e fondatore dell’omonimo e storico gruppo dolciario di Verona. Vicenzi è stato nominato Cavaliere del lavoro nel 2021. Dagli Anni 60 era alla guida dell’azienda omonima leader nella produzione di biscotti, savoiardi, amaretti e sfogliatine, fondata nel 1907 dalla nonna Matilde e poi proseguita dal padre Angelo. Entra nell’azienda nel 1950 come responsabile della produzione, per diventarne nel 1968 amministratore unico. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Brigate Rosse, morto il fondatore Alberto Franceschini; Morto Alberto Franceschini: fu fondatore delle Brigate Rosse; È morto il fondatore delle Brigate Rosse Alberto Franceschini: i delitti degli Anni di Piombo, la condanna e la «dissociazione; Franco Piperno è morto, addio al cattivo maestro da Potere operaio all’università. 🔗Ne parlano su altre fonti