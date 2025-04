Pestato in strada per aver urtato un ragazzo la morte assurda di un 19enne tunisino

19enne di origine tunisina è morto per arresto cardiocircolatorio all’ospedale Maggiore di Bologna, un decesso che gli inquirenti avevano fin da subito etichettato come «sospetta». Lo scenario che poi è emerso dalle indagini si è rivelato completamente diverso: il giovane sarebbe stato picchiato e buttato a terra da due ragazzi poco più grandi di lui. Cadendo ha battuto la testa contro un muretto ed è stato lasciato moribondo per strada, dopo essere stato forse colpito con un motorino. La sua «colpa»: aver urtato fortuitamente uno dei due ragazzi mentre camminava per strada.Il racconto della fidanzata e la posizione degli inquirentiLa versione, ora al vaglio degli inquirenti, è stata fornita dalla fidanzata della vittima, che avrebbe assistito a tutta la scena. Leggi su Open.online Lo avevano soccorso d’urgenza dopo un malore, che i sanitari avevano attribuito a un «pesante abuso di alcolici». Due ore dopo, ildi origine tunisina è morto per arresto cardiocircolatorio all’ospedale Maggiore di Bologna, un decesso che gli inquirenti avevano fin da subito etichettato come «sospetta». Lo scenario che poi è emerso dalle indagini si è rivelato completamente diverso: il giovane sarebbe stato picchiato e buttato a terra da due ragazzi poco più grandi di lui. Cadendo ha battuto la testa contro un muretto ed è stato lasciato moribondo per, dopo essere stato forse colpito con un motorino. La sua «colpa»:fortuitamente uno dei due ragazzi mentre camminava per.Il racconto della fidanzata e la posizione degli inquirentiLa versione, ora al vaglio degli inquirenti, è stata fornita dalla fidanzata della vittima, che avrebbe assistito a tutta la scena.

