A Djokovic resta una cosa da fare non può mentire a se stesso 8220Sapevo che sarebbe successo8221

Leggi su Fanpage.it La sconfitta contro Arnaldi è un boccone amaro da mandare giù per il serbo. "Cercare di vincere una partita o due è una sensazione completamente diversa da quella che ho provato in oltre 20 anni di tennis professionistico".

Cosa riportano altre fonti

“Salute dei giocatori, guadagni e doping. Ecco cosa vogliamo”: il sindacato di Djokovic denuncia il governo del tennis - La Professional Tennis Players Association, il sindacato dei tennisti co-fondato da Novak Djokovic, ha avviato un’azione legale contro gli organi di governo del tennis per “pratiche anti-competitive e un palese disprezzo per il benessere dei giocatori”. Lo riporta l’edizione online della Bbc, secondo cui la PTPA ha depositato una causa di 163 pagine presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a New York. 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, "il quadro resta complesso": cosa non spiega l'ultimo aggiornamento della Santa Sede - La Santa Sede ha aggiornato nella serata di martedì 11 marzo sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice rimane in condizioni stabili con "lievi miglioramenti in un quadro complesso". Il comunicato conferma che Francesco ha proseguito la terapia farmacologica e che nella giornata odierna ha ricevuto la somministrazione di ossigeno con i naselli ad alto flusso. 🔗liberoquotidiano.it

Miami Open, Djokovic gioca la finale con l’occhio gonfio: cosa è successo al serbo - Novak Djokovic ha perso la finale del torneo Masters 1000 di Miami contro Mensik e sicuramente la condizione in cui si trovava il suo occhio non ha certo giocato a suo favore. Il fastidio che gli dava è durato per tutto l’incontro e infatti il tennista serbo è dovuto più volte ricorrere a delle gocce che gli davano un sollievo momentaneo. Al termine del match, i giornalisti gli hanno ovviamente chiesto cosa fosse successo, ma Djokovic è stato alquanto sibillino sull’argomento. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Djokovic resta una cosa da fare, non può mentire a se stesso: Sapevo che sarebbe successo; Djokovic resta in lotta per il settimo titolo a Miami; Sinner numero 1 Atp: il vantaggio su Zverev, Djokovic e Alcaraz dopo gli Australian Open; Djokovic infinito, è semifinale agli Australian Open. Alcaraz ko: ora Zverev. 🔗Cosa riportano altre fonti

A Djokovic resta una cosa da fare, non può mentire a se stesso: “Sapevo che sarebbe successo” - Novak Djokovic ha incassato la sconfitta e l'eliminazione ... Uno in particolare: la consapevolezza che, forse, gli resta ancora una cosa da fare. "Non sono sicuro se tornerò qui anche l'anno prossimo ... 🔗fanpage.it

La delusione di Novak Djokovic: “Speravo di poter giocare una partita in più che a Montecarlo” - “La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere. Potrebbe essere. Non sono sicuro se tornerò. Quindi, non so, non so cosa dire. Voglio dire, tornerò, forse non come giocatore, ovviamente. Spero di no ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Djokovic e le parole che allarmano i fan dopo la sconfitta con Arnaldi: "Potrebbe essere l'ultima volta..." - Il campione serbo analizza la situazione dopo una prima parte di stagione deludente, e ammette: "Al Roland Garros non sono favorito, ci proverò" ... 🔗corrieredellosport.it