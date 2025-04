Picchiato in strada muore 19enne

Picchiato e buttato a terra perché avrebbe urtato un ragazzo per strada. Cadendo ha battuto la testa su un muretto e poche ore dopo è morto in ospedale. E' accaduto a Bologna. La vittima è un 19enne di origine tunisina. E' deceduto all'ospedale Maggiore un paio d'ore dopo l'aggressione. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio preterintenzionale. Al momento dell'aggressione era con lui la sua fidanzata. A colpirlo sarebbero stati due ragazzi più grandi di lui.I Carabinieri sono sulle loro tracce. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.50 E' statoe buttato a terra perché avrebbe urtato un ragazzo per. Cadendo ha battuto la testa su un muretto e poche ore dopo è morto in ospedale. E' accaduto a Bologna. La vittima è undi origine tunisina. E' deceduto all'ospedale Maggiore un paio d'ore dopo l'aggressione. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio preterintenzionale. Al momento dell'aggressione era con lui la sua fidanzata. A colpirlo sarebbero stati due ragazzi più grandi di lui.I Carabinieri sono sulle loro tracce.

