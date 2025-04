Il Messina Futsal perde l’andata del playout brutto episodio prima del match

Messina Futsal ha perso per 4 a 2 contro lo Sporting Hornets Roma la partita d’andata in trasferta del playout di serie A2 di calcio a 5; il ritorno è in programma sabato 3 maggio al “PalaLaganà”. Più grave della sconfitta è stato il deprecabile episodio avvenuto prima dell’inizio del match. Messinatoday.it - Il Messina Futsal perde l’andata del playout, brutto episodio prima del match Leggi su Messinatoday.it Ilha perso per 4 a 2 contro lo Sporting Hornets Roma la partita d’andata in trasferta deldi serie A2 di calcio a 5; il ritorno è in programma sabato 3 maggio al “PalaLaganà”. Più grave della sconfitta è stato il deprecabileavvenutodell’inizio del

