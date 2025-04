Caro Tudor ti sei giocato tutto Elkann telefona al nuovo allenatore Accordo biennale

Caro Tudor, ti sei giocato tutto: Elkann telefona al nuovo allenatore Accordo biennale">La sconfitta contro il Parma può aver cambiato tutto: la Juventus pensa già al futuro.Era stato accolto come il salvatore della patria bianconera, Igor Tudor, richiamato in fretta e furia dopo l’improvviso esonero di Thiago Motta. Una scelta che aveva spiazzato molti, ma che la dirigenza juventina aveva giustificato parlando di “rischio calo motivazionale” e “bisogno immediato di scosse nello spogliatoio”. Tudor, ex difensore proprio della Juve, conosceva già l’ambiente. Un punto a favore che sembrava dare fiducia ai vertici della Continassa.E infatti l’esordio non era andato male: grinta, personalità e un gioco più verticale avevano restituito un barlume di speranza. Ma la Juventus di oggi è un gigante ferito: senza identità, sotto pressione, e con una Champions League ancora tutta da conquistare. Napolipiu.com - Caro Tudor, ti sei giocato tutto: Elkann telefona al nuovo allenatore | Accordo biennale Leggi su Napolipiu.com , ti seial">La sconfitta contro il Parma può aver cambiato: la Juventus pensa già al futuro.Era stato accolto come il salvatore della patria bianconera, Igor, richiamato in fretta e furia dopo l’improvviso esonero di Thiago Motta. Una scelta che aveva spiazzato molti, ma che la dirigenza juventina aveva giustificato parlando di “rischio calo motivazionale” e “bisogno immediato di scosse nello spogliatoio”., ex difensore proprio della Juve, conosceva già l’ambiente. Un punto a favore che sembrava dare fiducia ai vertici della Continassa.E infatti l’esordio non era andato male: grinta, personalità e un gioco più verticale avevano restituito un barlume di speranza. Ma la Juventus di oggi è un gigante ferito: senza identità, sotto pressione, e con una Champions League ancora tutta da conquistare.

Su altri siti se ne discute

Caro bollette, protesta del M5s davanti a Palazzo Chigi. Conte: “Gli italiani soffrono. Meloni, dove sei?” - Bollette in mano e un grande striscione con su scritto: “L’Italia è in bolletta! Meloni dove sei?”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte e un gruppo di parlamentari pentastellati hanno manifestato in un flash mob, davanti a Palazzo Chigi, contro il caro energia. “L’Italia è in bolletta. Il governo cosa fa? Meloni cosa fai? Col caro vita, col caro bollette. ‘Vediamo, valuteremo, faremo, diremo’. Intanto ci sono italiani che non riescono ad arrivare a fine mese e devono pagare bollette altissime. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tudor spiega cos’è la Juventus: «Non frega niente se sei giovane o vecchio, devi vincere. È il club che fa le cose giuste scegliendo le persone giuste» - di Redazione JuventusNews24Tudor spiega la Juventus: «Giovane o vecchio, devi vincere». Le dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione Nella conferenza stampa di presentazione, il neo allenatore Igor Tudor ha “spiegato” la Juventus. Le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri. LEADER DELLA SQUADRA – «Qualcuno l’ho conosciuto ieri, non posso dirlo dopo due o tre ore come sono le persone. 🔗juventusnews24.com

Convocati Juve per il Parma, ufficiale la decisione su Yildiz e Koopmeiners. Sei assenti per Tudor: la lista completa per la trasferta di Serie A - di Redazione JuventusNews24Convocati Juve per Parma: la decisione su Yildiz e Koopmeiners è ufficiale. Ecco l’elenco per il match Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i convocati per il match di domani sera contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A. È arrivata la decisione su Yildiz e Koopmeiners: il numero 10 è recuperato, out invece il centrocampista olandese. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Caro Tudor, ti sei giocato tutto: Elkann telefona al nuovo allenatore | Accordo biennale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Zambrotta: “La Juve con Tudor ha giocato con il cuore, non sono stupito” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Juve Zambrotta ha detto: “Tudor era uno di quelli che all’epoca si faticava a immaginare con un futuro in panchina. Però era un ragazzo sveglio ... 🔗msn.com