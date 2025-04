Nola il Nuovo CDU non parteciperà alle prossime elezioni

Nuovo CDU "impedita la possibilità di costruire un percorso Nuovo improntato alla serietà"

"Dopo le disastrose esperienze amministrative cittadine, il Nuovo CDU con entusiasmo aveva aderito ad un progetto politico centrista basato sui valori del rispetto, della lealtà e della coerenza. Purtroppo la confusione e gli animi poco rivolti a una politica chiara hanno impedito la possibilità di costruire un percorso Nuovo improntato alla serietà, all'autenticità e alla buona politica.

Se la politica è un impegno che serve a delineare un progetto propositivo, a Nola mancano le condizioni per mettere in campo un'esperienza amministrativa che vada oltre le dinamiche che hanno fin qui mortificato la nostra comunità. Per noi "fare politica" significa servizio, responsabilità, spirito di iniziativa, volontà di costruire, programmare, progettare, migliorare, senza cadere nell'autoreferenzialità.

Comunali a Nola, il Nuovo Cdu si ritira: “Mancano le condizioni per una politica seria” - Il Nuovo Cdu (Cristiani Democratici Uniti) di Nola non parteciperà alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio. 🔗ilgiornalelocale.it

