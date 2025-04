Si ribalta un trattore a Tornolo agricoltore portato in ospedale con l’elisoccorso

Un trattore si è ribaltato oggi pomeriggio a Giuncareggio di Tornolo. Ferito un agricoltore, portato con l'elisoccorso al Maggiore. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità, per cui l'uomo non è in pericolo di vita anche se all'inizio la situazione sembrava essere grave.

