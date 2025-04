Sei Nazioni femminile Inghilterra campione Battuta rischiando la Francia

Inghilterra e Francia che valeva il titolo. E alla fine di 80 minuti, e 13 mete segnate, a trionfare è stata l'Inghilterra, che si è imposta per 43-42, chiudendo il torneo a punteggio pieno, con cinque vittorie con bonus su cinque.Parte subito forte l'Inghilterra, favorita d'obbligo alla vigilia, che dopo tre minuti va subito in meta con Abby Dow per il 5-0 iniziale. Non vuole fare, però, la parte della vittima sacrificale la Francia, che incassa la marcatura, si butta in attacco e in due minuti impatta il numero di mete con la realizzazione di Carla Arbez per il 5-7 e transalpine in vantaggio. Avvio spumeggiante, dove sono gli attacchi a dominare e al 7' arriva la terza meta del match, questa volta firmata Emma Sing per il 12-7 inglese.

