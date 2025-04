Tradimento anticipazioni 27 aprile il bambino di Oylum viene rapito di nuovo

Oylum è di nuovo in apprensione per suo figlio. Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata di Tradimento, in onda domani su Canale 5 alle 14.20. Gli eventi si susseguono uno dopo l'altro, nella soap turca Tradimento. Anche nell'episodio in onda domani, domenica 27 aprile alle 14.20, non c'è pace per Oylum e il suo bambino, mentre le condizioni di Behram sono sempre gravissime. Scopriamo allora cosa succederà in questa puntata domenicale. Dov'eravamo rimasti Nell'appuntamento di sabato 26 aprile, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale di Behram. Mualla ha portato il figlio a casa sua, con la speranza di poterlo curare privatamente. Prima però, ha discusso con Oylum in ospedale, accusandola di voler uccidere Behram e rivelandole di non essere figlia di Guzide e Tarik.

