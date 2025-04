Patente sospesa o ritirata Cosa c è da sapere per riaverla indietro

Cosa fare in caso di Patente sospesa oppure ritirata Ilgiornale.it - Patente sospesa o ritirata? Cosa c'è da sapere per riaverla indietro Leggi su Ilgiornale.it Con la riforma del Codice della Strada sono arrivate alcune novità da tenere in considerazione, eccofare in caso dioppure

Patente sospesa al vicesindaco di Pavia Alice Moggi: la giunta Pd avvia un’inchiesta interna ai vigili - Sembra di rivedere un vecchio film con Alberto Sordi, dove uno zelante vigile ferma l’auto del sindaco I(Vittorio De Sica) con tutte le conseguenze del caso: togliete De Sica e mettete Alice Moggi, vicesindaco di Pavia assessore alla legalità con delega alla mobilità e avrete un epilogo da commedia all’italiana del terzo millennio. La vicesindaca “sceriffa”, come l’aveva ribattezzata qualche giornale per le sue richieste di imporre misure drastiche contro le infrazioni automobilistiche, incluso il diktat dei 30 km orari a Pavia, è finita nella bufera politica. 🔗secoloditalia.it

Prende contromano la A20 e viaggia per 10 km, l’anziano da Ragusa voleva andare a Milano: patente ritirata - È andato avanti, nonostante i segnali delle altre auto, per parecchi chilometri in autostrada senza accorgersi di guidare contromano. Un 78enne residente in provincia di Ragusa, è stato fermato sull’autostrada A20 dagli agenti della Polizia Stradale di Messina all’altezza dell’Area di servizio di Tremestieri Ovest. Ai poliziotti l’uomo ha detto di non ricordare come e quando aveva imboccato l’autostrada. 🔗open.online

Lambrugo, neopatentato alla guida ubriaco provoca un incidente: denuncia e patente sospesa - Lambrugo, 17 marzo 2025 – Un ragazzo di 19 anni neopatentato di Merone è stato denunciato dai carabinieri di Lurago d’Erba in seguito a un incidente stradale avvenuto lo scorso 26 gennaio in via Cesare Battisti, all'altezza del civico 54 a Lambrugo, nel quale aveva fatto tutto da solo. Le indagini condotte dai militari, sono sfociate nella contestazione di guida in stato di ebbrezza, e in particolare di violazione degli articoli 186 bis comma 3 e 186 comma 2 del Codice della Strada, in quanto è risultato positivo all'alcoltest, con un tasso alcolemico pari a 1. 🔗ilgiorno.it

