Sony ha svelato per errore in anticipo un gioco di Maggio 2025 del PlayStation Plus Essential

Sony ha rivelato in anticipo – ed involontariamente – uno dei giochi gratuiti di Maggio 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential: si tratta nello specifico di Until Dawn Remake. Precisiamo infatti che non si tratta di una fuga di notizie o di una previsione azzardata: è stata la stessa azienda a svelarlo tramite un aggiornamento visibile nel PlayStation Store su console. Questo errore, subito notato dai giocatori più attenti, ha rapidamente fatto il giro della community.Procedendo con ordine, l’icona di Until Dawn Remake per PlayStation 5 è apparsa nella sezione dedicata ai contenuti PlayStation Plus. A rendere evidente la situazione sono i bollini ufficiali di “Giochi Mensili” e “Essential”, che confermano quasi senza dubbi l’inclusione del titolo nella selezione di Maggio. Game-experience.it - Sony ha svelato per errore in anticipo un gioco di Maggio 2025 del PlayStation Plus Essential? Leggi su Game-experience.it Con un curioso colpo di scena,ha rivelato in– ed involontariamente – uno dei giochi gratuiti diper gli abbonati a: si tratta nello specifico di Until Dawn Remake. Precisiamo infatti che non si tratta di una fuga di notizie o di una previsione azzardata: è stata la stessa azienda a svelarlo tramite un aggiornamento visibile nelStore su console. Questo, subito notato dai giocatori più attenti, ha rapidamente fatto il giro della community.Procedendo con ordine, l’icona di Until Dawn Remake per5 è apparsa nella sezione dedicata ai contenuti. A rendere evidente la situazione sono i bollini ufficiali di “Giochi Mensili” e “”, che confermano quasi senza dubbi l’inclusione del titolo nella selezione di

Se ne parla anche su altri siti

Ghost of Yotei, Sony ha svelato la Collector’s Edition e condiviso nuove informazioni sul viaggio di Atsu - Dopo l’annuncio della data di uscita di Ghost of Yotei, Sony e Sucker Punch hanno annunciato la Collector’s Edition del gioco e condividendo una valanga di dettagli inediti sul viaggio di vendetta – e trasformazione – della protagonista, Atsu. Mentre cresce l’attesa per l’uscita fissata al 2 ottobre 2025, l’annuncio di oggi arricchisce l’esperienza pre-lancio con contenuti esclusivi e nuove meccaniche narrative che promettono di ridefinire l’esplorazione in stile Ghost of Tsushima. 🔗game-experience.it

Siria, ‘Il Becchino’ cala la maschera: chi è Muhammad Afif Nafieh, l’uomo che ha svelato la macchina della morte di Assad - Forse è stato per la sua precisione che lo hanno scelto. Non ne è sicuro Muhammad Afif Nafieh, per anni conosciuto con il suo nome in codice, Il Becchino, che dal 2018 a volto coperto ha raccontato delle atrocità compiute dal deposto regime siriano. Con il viso completamente reso irriconoscibile da una maschera nera, Nafieh aveva raccontato per anni, finendo a parlare perfino davanti al Congresso americano, il meccanismo della macchina della morte in Siria. 🔗ilfattoquotidiano.it

The Duskbloods: Hidetaka Miyazaki ha svelato tante nuove informazioni sull’esclusiva Nintendo Switch 2 - Hidetaka Miyazaki, director di FromSoftware, ha rivelato nuove informazioni su The Duskbloods, esclusiva per Nintendo Switch 2. Il gioco si discosta dai precedenti titoli dello studio, proponendo un’esperienza PvPvE in cui i giocatori, nei panni dei “Bloodsworn”, dovranno competere per il “First Blood” in un mondo oscuro e affascinante. Grazie alle caratteristiche uniche del nuovo hardware, il team ha potuto realizzare la propria visione senza compromessi, offrendo una forte componente online senza abbandonare la tipica profondità narrativa dello studio. 🔗game-experience.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

PS Vita era come Switch, ma «non ha funzionato»; Amazon Web Services ha svelato Ocelot, il suo primo processore quantistico; La data di uscita di A Quiet Place: The Road Ahead è stata svelata per errore da PlayStation; Xiaomi ha accidentalmente svelato la timeline del rilascio di HyperOS 2.2. 🔗Approfondimenti da altre fonti

PlayStation 5 Pro svela i suoi segreti nel teardown ufficiale di Sony - PlayStation 5 Pro è sul mercato da diversi mesi, ma Sony non aveva ancora pubblicato il suo teardown ufficiale che ci svelasse tutti i segreti presenti al di sotto della scocca della console più ... 🔗hdblog.it