Caso striscione antifascista blitz di Ricci Identificazione vergognosa

Ascoli, 26 aprile 2025 – Lo aveva preannunciato nel pomeriggio del 25 aprile, invitando la cittadinanza ad unirsi a lui per sostenere fisicamente l'imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, identificata per aver esposto uno striscione antifascista. E così, nel pomeriggio di oggi, l'eurodeputato del Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci, si è presentato fuori dal negozio 'L'Assalto ai forni', in piazza Arringo, al fianco della scritta '25 Aprile, buono come il pane bello come l'antifascismo'."Grazie a tutti per essere qua – ha commentato –, per aver accolto questo appello e soprattutto grazie a Lorenza, perché con il gesto semplice di ieri ha risvegliato migliaia e migliaia di coscienze sul valore del 25 aprile, sui valori della resistenza sui quali è posata la Repubblica italiana, la libertà, l'uguaglianza, la democrazia.

