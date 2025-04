Djokovic prove d’addio Contro Arnaldi potrebbe essere stato il mio ultimo match a Madrid

Djokovic in cinque degli ultimi tornei che ha disputato, è uscito quattro volte all’esordio. È stato sconfitto al debutto tre volte nei primi quattro Masters 1000 stagionali. Stavolta il suo carnefice è Matteo Arnaldi al Master di Madrid. Quello di Djokovic sembrano le prove di un lungo addio.«Ovviamente dopo aver perso una partita non ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accaduto diverse volte al primo turno, purtroppo. Sapevo che sarebbe stata una partita d’esordio dura per me in questo torneo. Arnaldi è un giocatore davvero forte, di qualità. E io non ho giocato molte partite sulla terra battuta. Mi sono allenato bene, ma è completamente diverso quando scendi in campo per un match ufficiale. Penso che la cosa positiva sia che mi sono divertito molto di più che a Monte-Carlo o in qualche altro torneo. Ilnapolista.it - Djokovic, prove d’addio: «Contro Arnaldi potrebbe essere stato il mio ultimo match a Madrid» Leggi su Ilnapolista.it Novakin cinque degli ultimi tornei che ha disputato, è uscito quattro volte all’esordio. Èsconfitto al debutto tre volte nei primi quattro Masters 1000 stagionali. Stavolta il suo carnefice è Matteoal Master di. Quello disembrano ledi un lungo addio.«Ovviamente dopo aver perso una partita non ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accaduto diverse volte al primo turno, purtroppo. Sapevo che sarebbe stata una partita d’esordio dura per me in questo torneo.è un giocatore davvero forte, di qualità. E io non ho giocato molte partite sulla terra battuta. Mi sono allenato bene, ma è completamente diverso quando scendi in campo per unufficiale. Penso che la cosa positiva sia che mi sono divertito molto di più che a Monte-Carlo o in qualche altro torneo.

