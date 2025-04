Br morto Franceschini fondatore con Curcio e Cagol

morto l'11 aprile a Milano – ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore- Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse insieme a Renato Curcio e Mara Cagol. Aveva 78 anni. Lo conferma a LaPresse l'avvocato Davide Steccanella.

È morto Alberto Franceschini, tra i fondatori delle Br - Il decesso è avvenuto l’11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Era stato condannato con sentenza definitiva, tra l’altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l’omicidio di due sponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974 🔗ilgiornale.it

È morto il fondatore delle Brigate Rosse Alberto Franceschini: i delitti degli Anni di Piombo, la condanna e la «dissociazione» - È morto all’età di 78 anni Alberto Franceschini, tra i fondatori insieme a Renato Curcio e Mara Cagol delle Brigate Rosse. Il decesso è avvenuto in realtà l’11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Franceschini era stato condannato con sentenza definitiva, tra l’altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l’omicidio di due esponenti dell’Msi avvenuto a Padova nel 1974. 🔗open.online

