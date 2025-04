Napoli e Inter come andrà a finire il pronostico a sorpresa di Zazzaroni e Caressa

Napoli e Inter sono in piena lotta per la vittoria del campionato: scopri il pronostico di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa su come finiranno le partite che vedono le due squadre coinvolte É una Serie A agguerritissima quella di quest'anno, con numerosi verdetti ancora da stabilire a 5 giornate dalla fine. Il Monza è quasi matematicamente in Serie B, ma tolta questa certezza, tutto resta in bilico. Napoli e Inter giocheranno la prossima Champions League, ma non si sa chi delle due vincerà il campionato, ritrovandosi a 71 punti entrambe a 5 giornate dalla fine.La corsa per il terzo e quarto posto vede coinvolte 6 squadre dall'Atalanta alla Fiorentina, con Milan mina vagante per l'Europa League in caso di vittoria della Coppa Italia, nonostante l'eventuale nono posto. Anche la lotta retrocessione è accesissima, con Lecce, Empoli e Venezia che appaiono le tre indicate a contendersi l'unico slot disponibile per salvarsi.

