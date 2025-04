Probabili formazioni Inter Roma il grande dubbio di Ranieri riguarda il modulo rebus anche per l’attacco

Probabili formazioni Inter Roma, il grande dubbio di Ranieri riguarda il modulo: rebus anche per l’attacco. Le idee del tecnicoIl Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle Probabili formazioni di Inter Roma, soffermandosi sui dubbi che riguardano l’allenatore dei giallorossi, Claudio Ranieri.Probabili formazioni Inter Roma – «Il grande dubbio di Ranieri per la sfida di domani contro l’Inter è legato al modulo. Quindi giocare con il 3-5-2, aggiungendo un centrocampista di quantità per arginare i colleghi nerazzurri, oppure continuare con il 3-4-2-1, per dare maggiore supporto al centravanti e cercare maggiormente la profondità? Il tecnico pensa, studia e domani mattina prenderà la sua decisione. Al momento, secondo le prove tattiche, è orientato a dare maggiore consistenza al centrocampo che se la dovrà vedere con Barella, Frattesi e Calhanoglu, ma anche con quegli esterni che tanto fanno paura e hanno fatto le fortune dei nerazzurri in questi anni. Internews24.com - Probabili formazioni Inter Roma, il grande dubbio di Ranieri riguarda il modulo: rebus anche per l’attacco Leggi su Internews24.com , ildiilper. Le idee del tecnicoIl Corriere dello Sport ha fatto il punto sulledi, soffermandosi sui dubbi cheno l’allenatore dei giallorossi, Claudio– «Ildiper la sfida di domani contro l’è legato al. Quindi giocare con il 3-5-2, aggiungendo un centrocampista di quantità per arginare i colleghi nerazzurri, oppure continuare con il 3-4-2-1, per dare maggiore supporto al centravanti e cercare maggiormente la profondità? Il tecnico pensa, studia e domani mattina prenderà la sua decisione. Al momento, secondo le prove tattiche, è orientato a dare maggiore consistenza al centrocampo che se la dovrà vedere con Barella, Frattesi e Calhanoglu, macon quegli esterni che tanto fanno paura e hanno fatto le fortune dei nerazzurri in questi anni.

Ne parlano su altre fonti

Inter Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Inter Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 32ª giornata di Serie A tra Inter Cagliari. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere […] 🔗calcionews24.com

Probabili formazioni Parma Inter, Inzaghi cambia l’attacco: clamoroso ballottaggio a centrocampo - di RedazioneProbabili formazioni Parma Inter, Inzaghi cambia l’attacco ed un clamoroso ballottaggio a centrocampo, ecco le possibili scelte Probabili formazioni Parma Inter, chi schiera Inzaghi questa sera al Tardini alle 18? Come riportato da La Gazzetta dello Sport in attacco tornano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, dubbio in regia tra Asllani e Calhanoglu. Così ne parla la Rosea: PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER – «Nelle prove della vigilia, prima di spostarsi dopo pranzo a Parma, Simone Inzaghi ha cercato soluzioni future sulla fascia destra: non potrà giocare sempre Darmian al ... 🔗internews24.com

Inter Bayern Monaco: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio San Siro la sfida di Champions League Barcellona Borussia Dortmund: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter Bayern Monaco. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Da Venezia-Milan a Inter-Roma: le probabili formazioni della 34ª di Serie A; Inter-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: torna Dovbyk in attacco; Inter – Roma, probabili formazioni e dove vederla; Roma, Nelsson ancora out: i convocati contro l'inter. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Le probabili formazioni di Inter-Roma (Serie A) - L'Inter ospita la Roma a San Siro nel big match della 34ª giornata di Serie A. Nerazzurri reduci da due sconfitte di fila con Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia; giallorossi che invece hann ... 🔗msn.com

Inter-Roma, le probabili formazioni - Domenica 27 aprile alle 15 Inter-Roma a San Siro mette in palio punti fondamentali per scudetto e Europa. Tra i nerazzurri ben 7 cambi rispetto alla disfatta di Coppa Italia col Milan: Carlos Augusto ... 🔗sport.sky.it

Inter-Roma: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Luci a San Siro per il big match della 34ª giornata di Serie A. Dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, l'Inter torna a concentrarsi sulla corsa Scudett ... 🔗msn.com