La nostra sanità è anche questo Grazie a tutti voi fondamentali per il mio recupero fisico e morale

Forse ci siamo dimenticati - dopo sanitopoli e una campagna elettorale tutta basata su colpi bassi - che nella sanità la differenza, soprattutto nelle nostre strutture a dimensione umana, la fanno le persone, gli operatori, in grado di coprire qualche mancanza, con la professionalità e il.

"Il commissariamento porterebbe la sanità nel baratro, la nostra è una proposta salva Umbria" - "Una Operazione Verità 2.0". Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha definito la conferenza fiume in cui ha spiegato la situazione della sanità al 31 dicembre 2024 - e il 'buco' di 90 milioni certificato dal primo report di Kpmg - e la manovra finanziaria ora in fase di... 🔗perugiatoday.it

Salute, l’opposizione si mobilita: "Un consiglio straordinario sul futuro della nostra sanità" - Chiarezza sulle scelte sanitarie dell’amministrazione a Medicina. Questo quanto richiesto da FdI, congiuntamente al Gruppo Consiliare Medicina Attiva, rispettivamente con i consiglieri Caterina Cerri e Jessy Simonini, che hanno depositato una richiesta di convocazione di Consiglio straordinario. La minoranza intende focalizzare la discussione in particolare sull’annunciato aumento dei ticket sanitari che la Giunta Regionale guidata dal neo eletto Presidente De Pascale intende perseguire, sulla delocalizzazione del servizio notturno di guardia medica a Imola paventata dall’Ausl imolese, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sanità a Chieti, genitori disperati: "Mancano gli ausili medici per nostra figlia" - Una storia di rabbia e battaglia quotidiana per ottenere un diritto essenziale alla salute. I teatini Claudio Evangelista e Marianna Angelini, genitori della quindicenne Siria, residente in contrada Brecciarola, denunciano una situazione insostenibile: la mancanza di forniture sanitarie... 🔗chietitoday.it

