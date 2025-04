Fiamme in un seminterrato dieci famiglie evacuate a Pistoia

Pistoia – dieci famiglie evacuate per l’incendio del seminterrato di un condominio a Bottegone.Una squadra dei vigili del fuoco di Pistoia della sede centrale è intervenuta questa mattina (26 aprile) alle 11,30 circa, per un incendio che ha coinvolto l’area seminterrata di un condominio in via Di Vittorio a Bottegone. Sul posto erano presenti la polizia locale e i carabinieri. Sono stati attivati i competenti uffici comunali per il ricollocamento una decina di famiglie in quanto gli appartamenti sono stati resi non fruibili poichè l’incendio ha compromesso completamente gli scarichi a servizio del condominio.Le cause dell’incendio, che ha coinvolto materiale depositato nell’autorimessa, sono in corso di accertamento.Fortunatamente non risultano persone coinvolte o ferite dall’incendio. Leggi su Corrieretoscano.it per l’incendio deldi un condominio a Bottegone.Una squadra dei vigili del fuoco didella sede centrale è intervenuta questa mattina (26 aprile) alle 11,30 circa, per un incendio che ha coinvolto l’area seminterrata di un condominio in via Di Vittorio a Bottegone. Sul posto erano presenti la polizia locale e i carabinieri. Sono stati attivati i competenti uffici comunali per il ricollocamento una decina diin quanto gli appartamenti sono stati resi non fruibili poichè l’incendio ha compromesso completamente gli scarichi a servizio del condominio.Le cause dell’incendio, che ha coinvolto materiale depositato nell’autorimessa, sono in corso di accertamento.Fortunatamente non risultano persone coinvolte o ferite dall’incendio.

Cosa riportano altre fonti

Seminterrato in fiamme in paese: si indaga sulle cause - Nottata impegnativa quella di giovedì 20 marzo per i vigili del fuoco volontari di Tione che hanno domato un principio d’incendio in un seminterrato del posto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe partito dal locale caldaia e avrebbe intaccato parte della mobilia al suo... 🔗trentotoday.it

Inviati dieci chili di occhiali usati al Centro Italiano Lions per la raccolta - Ecologia e solidarietà si incontrano in un progetto virtuoso che unisce il Lions Club di Fano e l’Università di Urbino. Nei primi giorni di aprile, il club fanese ha infatti inviato quasi 10 chili di occhiali usati – da vista e da sole, lenti e montature – al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati in Piemonte. Il materiale, raccolto anche grazie alla sensibilità e all’impegno di studenti, studentesse, docenti e personale universitario, verrà rigenerato e distribuito gratuitamente in contesti di disagio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Dieci richieste per migliorare i trasporti - Una delega a sindaca e Giunta comunale, e dieci punti sui quali si chiederanno specifici impegni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regione Lombardia e della Città metropolitana di Milano. Il Consiglio comunale di Zibido San Giacomo ha votato ieri una mozione proposta dalla lista civica Noi Cittadini, gruppo che rappresenta la maggioranza. "Abbiamo investito oltre 300mila euro dal 2018 a oggi – spiega la sindaca Sonia Belloli – e più recentemente, per sopperire alla carenza di autisti della società che ha l’appalto dall’Agenzia per il servizio di trasporto ... 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Fiamme in un condominio, evacuate dieci famiglie; Vasto incendio in un magazzino a Ruvo di Puglia: 10 famiglie sfollate; Incendio in una casa a Formigine: evacuate quattordici persone; Bari, una palazzina a rischio crollo anche al quartiere San Pasquale: sgomberate 10 famiglie. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fiamme in un condominio, evacuate dieci famiglie - Dieci famiglie sono state evacuate a Bottegone, alle porte di Pistoia, dopo un incendio nel seminterrato di un condominio. I fatti sono avvenuti nella ... 🔗gonews.it

Incendio in un seminterrato a bottegone fa evacuare una decina di famiglie e blocca l’accesso agli appartamenti soprastanti - Un incendio nell’autorimessa seminterrata di un condominio a Bottegone, Pistoia, ha causato l’evacuazione di dieci famiglie e danni agli scarichi, con intervento rapido dei vigili del fuoco e indagini ... 🔗gaeta.it

Scafati: in fiamme deposito di rifiuti evacuate 16 famiglie, aperta indagine - Plastica, carta e cartoni da imballaggio in fiamme per un vasto incendio divampato ... È stato necessario sgomberare a scopo precauzionale sedici famiglie residenti attorno allo stabilimento ... 🔗msn.com