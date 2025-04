Valtiberina Toscana la 50ª Mostra Mercato raccontata per immagini

50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana - Arezzo, 18 aprile 2025 – È stata presentata la 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana in programma dal 25 aprile al 4 maggio ad Anghiari. Edizione speciale, per festeggiare un compleanno speciale perché i 50 anni di vita testimoniano il fascino e il prestigio dell’evento. Non un traguardo, ma un punto di snodo importante tra un passato glorioso e un futuro tutto da scrivere. 🔗lanazione.it

50ª Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana, l'inaugurazione - Arezzo, 26 aprile 2025 – Si è svolta nell'Auditorium della Sala del Cassero, la cerimonia di inaugurazione della 50ª Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana, che si protrarrà fino al 4 maggio ad Anghiari. A caratterizzare l'edizione 2025 tradizione e innovazione, tante iniziative in programma e come sempre le eccellenze del fatto a mano che mettono in evidenza le qualità delle opere prodotte dagli artigiani e che i visitatori possono ammirare nelle botteghe del centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia. 🔗lanazione.it

Partenza sprint per la 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana - Arezzo, 26 aprile 2025 – La 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana ha fatto registrare un inizio molto positivo nonostante le incerte condizioni del tempo. Le strade e le piazze del centro storico di Anghiari hanno visto, infatti, la presenza di tantissimi visitatori arrivati da ogni parte d’Italia per ammirare le eccellenze del fatto a mano protagoniste nelle caratteristiche botteghe artigiane. 🔗lanazione.it