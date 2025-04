L’Ipswich Town retrocesso in Championship ovvero Cajuste ritorna a Napoli

ritorna in Championship. Si tratta delL’Ipswich Town che nel pomeriggio ha perso l’ennesima partita di questa sua stagione. Ventuno partite perse su 34 e dopo il 3-0 incassato sul campo del Newcastle è matematicamente certa la retrocessione. Una notizia che riguarda anche il Napoli visto che L’Ipswich Town aveva in prestito un centrocampista azzurro: Jens Cajuste.Il Napoli lo acquisto la scorsa stagione, poi l’estate scorsa lo girò in prestito con diritto di riscatto fissato a 13,5. Tra le condizioni che avrebbero costretto L’Ipswich a versare la cifra concordata per acquistare a titolo definitivo Cajuste dal Napoli c’era la salvezza.Non avendola raggiunta, decade l’obbligo per il club inglese che a sua disposizione comunque, volendo, avrebbe comunque il ‘semplice’ diritto da poter far valere, nel caso in cui fosse davvero interessato all’acquisto. Ilnapolista.it - L’Ipswich Town retrocesso in Championship, ovvero Cajuste ritorna a Napoli Leggi su Ilnapolista.it Un’altra neo promossa della Premier Leaguein. Si tratta delche nel pomeriggio ha perso l’ennesima partita di questa sua stagione. Ventuno partite perse su 34 e dopo il 3-0 incassato sul campo del Newcastle è matematicamente certa la retrocessione. Una notizia che riguarda anche ilvisto cheaveva in prestito un centrocampista azzurro: Jens.Illo acquisto la scorsa stagione, poi l’estate scorsa lo girò in prestito con diritto di riscatto fissato a 13,5. Tra le condizioni che avrebbero costrettoa versare la cifra concordata per acquistare a titolo definitivodalc’era la salvezza.Non avendola raggiunta, decade l’obbligo per il club inglese che a sua disposizione comunque, volendo, avrebbe comunque il ‘semplice’ diritto da poter far valere, nel caso in cui fosse davvero interessato all’acquisto.

