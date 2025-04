Traffico Roma del 26 04 2025 ore 19 30

Roma Buonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani poco il Traffico in queste ore soffrate ed autostrade della capitale ancora limitazioni al largo Chigi piazza Barberini in via del Tritone flusso di fedeli sta interessando l'area di Santa Maria Maggiore Dove comunque la viabilità è tornata regolare stanotte domani ancora chiusura al transito nell'area della Basilica di San Pietro in vista dell'ultima giornata del Giubileo degli adolescenti che si riuniranno per la Messa delle 10:30 e domani nell'aria di San Pietro saranno deviati il 14 linee bus per l'occasione è prevista all'intensificazione da parte di Trenitalia dei collegamenti tra termini e San Pietro per maggiori dettagli su questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

