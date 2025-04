Donald Trump criticato per il dress code al funerale di Papa Francesco in Vaticano

Donald Trump è stato accusato di aver infranto il dress code per il funerale di Papa Francesco indossando un abito blu navy, anziché il nero, durante la cerimonia in Vaticano. Lo riporta l'Indipendent.Il dress code per il funerale in Piazza San Pietro richiedeva che gli uomini indossassero un abito scuro con cravatta nera e un bottone nero sul risvolto sinistro. Alle donne è stato chiesto di indossare lunghi abiti neri, guanti e un velo.Anche l'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il principe William avevano entrambi abiti blu ma più scuri e hanno attirato meno critiche. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha indossato un abito formale ma un abbigliamento militare nero. Quotidiano.net - Donald Trump criticato per il dress code al funerale di Papa Francesco in Vaticano Leggi su Quotidiano.net Il presidenteè stato accusato di aver infranto ilper ildiindossando un abito blu navy, anziché il nero, durante la cerimonia in. Lo riporta l'Indipendent.Ilper ilin Piazza San Pietro richiedeva che gli uomini indossassero un abito scuro con cravatta nera e un bottone nero sul risvolto sinistro. Alle donne è stato chiesto di indossare lunghi abiti neri, guanti e un velo.Anche l'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il principe William avevano entrambi abiti blu ma più scuri e hanno attirato meno critiche. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha indossato un abito formale ma un abbigliamento militare nero.

Su altri siti se ne discute

Donald Trump potrebbe vietare all’università di Harvard di accogliere studenti stranieri - Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. Leggi 🔗internazionale.it

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa - Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi 🔗internazionale.it

Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Solo alla Cina tariffe al 125%. Al 10% per tutti gli altri - Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per la Cina vengono aumentati fino al 125%. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato», ha scritto Trump sul suo social Truth. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Media, Trump in abito blu navy viola dress code al funerale; Donald Trump rompe con l’etichetta ai funerali di Papa Francesco e si presenta con il vestito di blu; Media, Trump in abito blu navy viola dress code al funerale; Trump e l'abito blu indossato ai funerali di Papa Francesco (che fa discutere i social): «Troppo vistoso, si v. 🔗Ne parlano su altre fonti

Donald trump accusato di non rispettare il dress code al funerale di papa francesco in vaticano - Al funerale di papa francesco in piazza san pietro, il dress code rigoroso ha suscitato polemiche per la scelta dell’abito blu navy di donald trump, mentre altri leader come joe biden e volodymyr zele ... 🔗gaeta.it

Media, Trump in abito blu navy viola dress code al funerale - Il presidente Donald Trump è stato accusato di aver infranto il dress code per il funerale di Papa Francesco indossando un abito blu navy, anziché il nero, durante la cerimonia in Vaticano. Lo riporta ... 🔗ansa.it

Trump e Zelensky inciampano sul dress code al funerale del Papa. Critiche (anche) sui social - Perfette le donne, dalla first lady Melania e dalla regina Letizia Ortiz di Spagna, entrambe in nero e col capo velato fino alla premier Meloni in tailleur nero e capelli raccolti ... 🔗quotidiano.net