John Cena è la rovina

John Cena ad Elimination Chamber. La sua faccia, quell’espressione glaciale che non ho mai visto fargli prima di allora, è riuscita a esaltare un momento che, di per sé, sarebbe divenuto iconico. Persino ciò che da molti è stato ritenuto un po’ eccessivo, ossia il ceffone rifilato da Travis Scott a Cody Rhodes che gli ha causato un grosso ematoma orbitale, l’ho ritenuto ben integrato con l’intero segmento, non fosse altro perché ha aggiunto ulteriore tragicità ad un turn che era già drammatico. Tuttavia, come questo cambiamento è stato raccontato dallo stesso John, e le giustificazioni addotte nelle settimane seguenti, mi hanno lasciato l’amaro in bocca; Paradossalmente Cena non doveva più di tanto sforzarsi di essere cattivo, perché per decenni è stato percepito come tale nonostante si proponesse di essere buono. Zonawrestling.net - John Cena è la rovina ? Leggi su Zonawrestling.net Sono stato tra i più entusiasti nell’apprezzare il turn heel diad Elimination Chamber. La sua faccia, quell’espressione glaciale che non ho mai visto fargli prima di allora, è riuscita a esaltare un momento che, di per sé, sarebbe divenuto iconico. Persino ciò che da molti è stato ritenuto un po’ eccessivo, ossia il ceffone rifilato da Travis Scott a Cody Rhodes che gli ha causato un grosso ematoma orbitale, l’ho ritenuto ben integrato con l’intero segmento, non fosse altro perché ha aggiunto ulteriore tragicità ad un turn che era già drammatico. Tuttavia, come questo cambiamento è stato raccontato dallo stesso, e le giustificazioni addotte nelle settimane seguenti, mi hanno lasciato l’amaro in bocca; Paradossalmentenon doveva più di tanto sforzarsi di essere cattivo, perché per decenni è stato percepito come tale nonostante si proponesse di essere buono.

Peacemaker 2: il promo della serie con John Cena mostra Christopher Smith in versione eroica - I fan di Peacemaker dovranno attendere fino ad agosto per vedere la stagione 2 e un nuovo promo condiviso da James Gunn regala qualche anticipazione. Il 21 agosto arriverà sugli schermi americani di Max la stagione 2 della serie Peacemaker e James Gunn ha condiviso online un nuovo teaser dedicato al protagonista interpretato da John Cena. Il breve video mostra Christopher Smith circondato dal caos, mentre salta dal tetto di un edificio e nel momento in cui gli viene detto che ora è un supereroe. 🔗movieplayer.it

WWE: Cody Rhodes risponde al tradimento di John Cena - Durante Elimination Chamber, John Cena ha scioccato il mondo del wrestling schierandosi con The Rock e Travis Scott, voltando le spalle ai suoi principi dopo che Cody Rhodes aveva rifiutato l’offerta del Final Boss. Un cambiamento epocale che ha aggiunto improvvisamente pepe ad una rivalità che stava per scontentare molti dei fan, che speravano in CM Punk contro Cody Rhodes. Il ritorno a Philadelphia Lo SmackDown di questa settimana si è svolto alla Wells Fargo Center di Philadelphia, proprio accanto al Lincoln Financial Field dove Rhodes aveva conquistato il WWE Championship a ... 🔗zonawrestling.net

WWE: John Cena rompe il silenzio sui social dopo lo scioccante turn heel ad Elimination Chamber - John Cena è ufficialmente passato al lato oscuro e sta cercando di farlo capire al mondo nel suo stile criptico. Dopo aver chiuso Elimination Chamber schierandosi con The Rock e annientando Cody Rhodes, John si è rifiutato di dare spiegazioni durante la conferenza stampa post-show. Al contrario, il 16 volte campione del mondo ha lasciato cadere il microfono e se n’è andato, lasciando tutti a bocca aperta. 🔗zonawrestling.net

