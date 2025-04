Arresto cardiaco a Bucine 53enne salvato in extremis dal 118 di Arezzo

Bucine, dove un 53enne è stato colto da Arresto cardiaco dopo aver chiamato il 112 per un forte dolore al petto.Sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica del 118 di Montalto con l’equipe della Misericordia della Valdambra. Pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorritori, l’uomo ha perso conoscenza.Grazie a dieci scariche di defibrillatore, all’uso del massaggiatore automatico Lucas e alla rapidità del team sanitario, il paziente è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale di Arezzo.Poco prima dell’ingresso in pronto soccorso, il 53enne ha ripreso il battito cardiaco, riuscendo a salvarsi.“Determinanti la tempestività e il lavoro di squadra,” ha sottolineato Simone Nocentini, direttore del 118.L'articolo Arresto cardiaco a Bucine: 53enne salvato in extremis dal 118 di Arezzo proviene da Arezzo News - L'Ortica. Lortica.it - Arresto cardiaco a Bucine: 53enne salvato in extremis dal 118 di Arezzo Leggi su Lortica.it Momenti di paura a, dove unè stato colto dadopo aver chiamato il 112 per un forte dolore al petto.Sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica del 118 di Montalto con l’equipe della Misericordia della Valdambra. Pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorritori, l’uomo ha perso conoscenza.Grazie a dieci scariche di defibrillatore, all’uso del massaggiatore automatico Lucas e alla rapidità del team sanitario, il paziente è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale di.Poco prima dell’ingresso in pronto soccorso, ilha ripreso il battito, riuscendo a salvarsi.“Determinanti la tempestività e il lavoro di squadra,” ha sottolineato Simone Nocentini, direttore del 118.L'articoloindal 118 diproviene daNews - L'Ortica.

Ne parlano su altre fonti

Sarah morta a 8 anni per una sfida sui social: l’arresto cardiaco dopo aver inalato il deodorante spray - Una bambina di otto anni, Sarah Raissa Pereira de Castro, è morta dopo aver partecipato a una sfida sui social che prevedeva l’inalazione di deodorante spray. Il dramma si è consumato a Ceilândia, in Brasile, dove la piccola è stata colta da un arresto cardiorespiratorio.Leggi anche: Messico, primo caso di aviaria in un essere umano: morta una bambina di 3 anni. “I piccoli rischiano di più” Trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Ceilândia, Sarah è stata rianimata circa un’ora dopo l’incidente. 🔗thesocialpost.it

Neonata arriva in ospedale in arresto cardiaco, morta dopo le prolungate manovre rianimatorie - Il primo marzo 2025 una neonata di soli 34 giorni, trovata esamine al risveglio dai genitori, è stata trasportata con mezzi propri al pronto soccorso del Maria Vittoria di Torino. In ospedale è arrivata in arresto cardiaco e nonostante le manovre rianimatorie prolungate, i sanitari hanno dovuto... 🔗torinotoday.it

Casorate Sempione, arresto cardiaco sul campo da calcetto: 61enne salvato dal defibrillatore - Casorate Sempione (Varese) - Un’altra vita salvata grazie a un defibrillatore posizionato all’interno di una struttura sportiva: martedì sera, verso le 21:30, un 61enne che stava giocando a calcetto nel centro sportivo di Casorate Sempione è stato infatti colpito da arresto cardiaco ed è crollato a terra improvvisamente di fronte ai compagni di gioco. I presenti non si sono però persi d’animo e hanno subito reagito: hanno lanciato l'allarme al 112 dopo di che, sotto la guida dell'operatore al telefono, hanno utilizzato il defibrillatore presente in struttura. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Arresto cardiaco a Bucine: 53enne salvato in extremis dal 118 di Arezzo; Corsa contro il tempo per salvare un 53enne colto da arresto cardiaco:; Corsa contro il tempo per salvare un 53enne colpito da arresto cardiaco. Intervento del 118, il ricovero in ospedale; Bucine. Salvato 53enne colto da arresto cardiaco: corsa contro il tempo e intervento provvidenziale del 118. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Colpito da arresto cardiaco, 53enne salvato in una corsa contro il tempo dal 118 - Una vera e propria corsa contro il tempo da parte del personale sanitario dell’emergenza urgenza della centrale operativa territoriale del 118 di Arezzo ha permesso di salvare la vita a un uomo di 53 ... 🔗valdarnopost.it

Corsa contro il tempo per salvare un 53enne colpito da arresto cardiaco. Intervento del 118, il ricovero in ospedale - Corsa contro il tempo per salvare un 53enne colpito da un arresto cardiaco. Il personale dell'emergenza urgenza della centrale operativa del 118 di Arezzo è intervenuto nella tarda mattinata di sabato ... 🔗corrierediarezzo.it

Salvato dall’arresto cardiaco con dieci scariche di defibrillatore: “Una corsa contro il tempo” - Bucine, il 53enne aveva chiamato il 118 spiegando di avere un dolore toracico. Poco dopo l’arrivo dell’ambulanza è andato in arresto: ecco come i sanitari l’hanno strappato alla morte ... 🔗msn.com