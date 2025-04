Muro della Lega confermata la data del recupero con il Lecce Retegui in dubbio

Lecce si giocherà domenica 27 aprile, come stabilito dalla Lega, con calcio d'inizio alle 20,45.Inutile il tentativo dei salentini di rimandare ulteriormente la gara in attesa dei funerali di Graziano Fiorita, il fisioterapista della squadra stroncato da un malore giovedì 24 aprile mentre il gruppo si trovava in ritiro a Coccaglio.Inizialmente prevista nella sera di venerdì 25 aprile, la partita era stata rinviata dalla Lega a domenica. La società salentina si sarebbe tuttavia aspettata un rinvio a data da destinarsi, che avrebbe quantomeno concesso di elaborare il lutto e di vivere con serenità il momento dell'ultimo saluto, previsto per la prossima settimana dopo l'autopsia.La Lega ha tuttavia fissato la data senza mediazioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, pur contraria alla decisione la squadra di Giampaolo partirà per Bergamo domani mattina e attererà a Orio a poche ore dal calcio d'inizio.

