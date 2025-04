Perché tutti gli arbitri non hanno la barba o tatuaggi in vista esiste una regola non scritta

Arbitri e non solo, Alvino contro tutti: “Benvenuti all’inferno” - Calcio Napoli Notizie – Il giornalista Carlo Alvino commenta il periodo che sta vivendo il calcio italiano tra calo di telespettatori e critiche contro gli arbitri Calcio Napoli Notizie – Carlo Alvino contro tutti, dai dirigenti agli arbitri. Fino alle tv. Infatti, il giornalista napoletano dipinge il quadro contemporaneo del calcio italiano, secondo il suo punto di vista. Che il mondo del pallone italiano fosse in difficoltà, era percepibile. 🔗spazionapoli.it

Lotito prende ispirazione dal Real sugli arbitri: «Quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti» (Messaggero) - Sui media si alza il polverone per il gol di Arnautovic in Coppa Italia contro la Lazio. A sollevare la questione è l’ex arbitro Graziano Cesari che nel post partita evidenzia una posizione di fuorigioco al momento del tiro dell’attaccante. «Chiffi (Var, ndr) deve chiamare il direttore di gara e fargli rivedere le immagini, anche per confermare il tutto», dice Cesari. L’Aia invece conferma la bontà del gol poiché, secondo il designatore Rocchi, «Mandas non sarebbe mai potuto arrivare a parare il tiro, anche se lo avesse visto partire, e in più la posizione di De Vrij è troppo lontana dal ... 🔗ilnapolista.it

Palladino torna sugli episodi Inter Fiorentina: «Io non critico gli arbitri ma c’è una cosa che pensiamo tutti ma che diciamo in pochi!» - di RedazioneL’allenatore della Fiorentina torna sugli episodi arbitrali del match contro l’Inter: le sue parole in conferenza in vista del Como Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla prossima sfida in campionato contro il Como, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, torna sugli episodi arbitrali accaduti contro l’Inter. LA MIA LAMENTALE SUGLI ARBITRI? – «Io non critico gli arbitri, dico solo che se il VAR è un mezzo per aiutare a sbagliare il meno possibile dobbiamo migliorare il protocollo. 🔗internews24.com

Real Madrid TV insiste: "Corruzione sistemica nel calcio spagnola, stasera gli arbitri non saranno imparziali" - Il Real Madrid continua la propria battaglia in vista della finale di Copa del Rey. Nonostante i comunicati di facciata, però, i canali ... 🔗msn.com

Caos arbitri: il Real Madrid annulla gli impegni ufficiali ma la finale col Barcellona si giocherà. Cosa è successo alla vigilia della partita - COPPA DEL RE - Clima bollente prima della finale di Coppa del Re fra Barcellona e Real Madrid. L'arbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea è scoppiato in lacrime nel ... 🔗eurosport.it