Il politologo Meloni si è comportata da statista Pur essendo la padrona non ha cercato di primeggiare

Meloni “pur essendo per certi aspetti la padrona di casa, essendosi i funerali svolti a Roma, di fatto non ha svolto questo ruolo: non ha cercato di primeggiare in qualche modo rispetto agli altri leader istituzionali. Ma si è comportata correttamente come uno dei tanti tra capi di stato e di governo giunti nella Capitale italiana per rendere omaggio al Sommo Pontefice. Dal punto di vista dell’immagine la nostra premier si è mossa con correttezza, intelligenza e sobrietà in questa occasione che ha radunato leader di tutto il mondo. Dal punto di vista dell’immagine Meloni ne esce molto bene”. Lo ha detto all’Adnkronos lo storico e politologo Cosimo Ceccuti, professore emerito dell’Università di Firenze e presidente della Fondazione Giovanni Spadolini – Nuova Antologia. Secoloditalia.it - Il politologo: “Meloni si è comportata da statista. Pur essendo la padrona non ha cercato di primeggiare” Leggi su Secoloditalia.it Arrivano i primi commenti al risvolto “politico” sulla via della pace che i funerali solenni di Papa Francesco stanno portando con sé. La presidente del Consiglio Giorgia“purper certi aspetti ladi casa,si i funerali svolti a Roma, di fatto non ha svolto questo ruolo: non hadiin qualche modo rispetto agli altri leader istituzionali. Ma si ècorrettamente come uno dei tanti tra capi di stato e di governo giunti nella Capitale italiana per rendere omaggio al Sommo Pontefice. Dal punto di vista dell’immagine la nostra premier si è mossa con correttezza, intelligenza e sobrietà in questa occasione che ha radunato leader di tutto il mondo. Dal punto di vista dell’immaginene esce molto bene”. Lo ha detto all’Adnkronos lo storico eCosimo Ceccuti, professore emerito dell’Università di Firenze e presidente della Fondazione Giovanni Spadolini – Nuova Antologia.

Su altri siti se ne discute

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio 🔗tg24.sky.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il politologo: Meloni si è comportata da statista. Pur essendo la padrona non ha cercato di primeggiare; Meloni e Trump, la relazione non è speciale ma spiacevole; Trumpiana e leale alla Ue. Un bel successo politico; Proclamati 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: cosa comporta la decisione del Cdm. 🔗Ne parlano su altre fonti