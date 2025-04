Ginnastica artistica Tommaso Brugnami debutta da senior e vola in finale in Coppa del Mondo

Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato ai singoli attrezzi. Tommaso Brugnami si è distinto nella seconda giornata di qualificazioni, meritandosi l’accesso alla finale al volteggio che andrà in scena nella giornata di lunedì 28 aprile.La giovane promessa del panorama tricolore, al suo debutto internazionale da senior dopo aver incantato agli ultimi Europei juniores, si è prodigato in due eccellenti salti: 13.966 sul primo e 14.200 sul secondo, per chiudere con la media di 14.083 al terzo posto provvisorio. Il nostro portacolori si è accomodato alle spalle dell’armeno Artur Davtyan (14.566) e dell’ucraino Nazar Chepurnyi (14.466), due fuoriclasse assoluti in campo mondiale su questo attrezzo. Oasport.it - Ginnastica artistica, Tommaso Brugnami debutta da senior e vola in finale in Coppa del Mondo! Leggi su Oasport.it A Il Cairo (Egitto) prosegue l’ultima tappa delladeldi, il massimo circuito internazionale itinerante riservato ai singoli attrezzi.si è distinto nella seconda giornata di qualificazioni, meritandosi l’accesso allaal volteggio che andrà in scena nella giornata di lunedì 28 aprile.La giovane promessa del panorama tricolore, al suo debutto internazionale dadopo aver incantato agli ultimi Europei juniores, si è prodigato in due eccellenti salti: 13.966 sul primo e 14.200 sul secondo, per chiudere con la media di 14.083 al terzo posto provvisorio. Il nostro portacolori si è accomodato alle spalle dell’armeno Artur Davtyan (14.566) e dell’ucraino Nazar Chepurnyi (14.466), due fuoriclasse assoluti in campo mondiale su questo attrezzo.

