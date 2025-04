Dove vedere in tv Errani Paolini Kudermetova Mertens WTA Madrid 2025 orario programma streaming

Errani e Jasmine Paolini, nel torneo di doppio WTA 1000 di Madrid. L le campionesse olimpiche si sono imposte contro la taiwanese Hao-Ching Chan e la messicana Giuliana Olmos, sconfitte per 6-4 6-7 (3) 10-6. Domani le azzurre affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.Una prestazione di grande determinazione del duo tricolore, che all’inizio ha faticato a trovare efficienza soprattutto al servizio. Su una terra rapida come quella della capitale spagnola il fondamentale assume dei connotati rilevanti per la conquista dei quindici.Nel prossimo round contro Kudermetova/Mertens servirà una prestazione di maggior rilievo, per guardare più lontano. Certo, bisognerà anche fare i conti con le energie a disposizione di Paolini, che dovrà come al solito sdoppiarsi con gli impegni in singolare e non è così semplice. Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Buona la prima e con tanta sofferenza per Sarae Jasmine, nel torneo di doppio WTA 1000 di. L le campionesse olimpiche si sono imposte contro la taiwanese Hao-Ching Chan e la messicana Giuliana Olmos, sconfitte per 6-4 6-7 (3) 10-6. Domani le azzurre affronteranno la russa Veronikae la belga Elise.Una prestazione di grande determinazione del duo tricolore, che all’inizio ha faticato a trovare efficienza soprattutto al servizio. Su una terra rapida come quella della capitale spagnola il fondamentale assume dei connotati rilevanti per la conquista dei quindici.Nel prossimo round controservirà una prestazione di maggior rilievo, per guardare più lontano. Certo, bisognerà anche fare i conti con le energie a disposizione di, che dovrà come al solito sdoppiarsi con gli impegni in singolare e non è così semplice.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Doha 2025: orario, programma, streaming - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno cominciato con il piede giusto la loro settimana nel WTA 1000 di Doha: le azzurre, teste di serie numero 3 del tabellone, hanno superato nettamente all’esordio la norvegese Ulrikke Eiker e la rumena Monica Niculescu con il punteggio di 6-3 6-2. Sulla carta sarà abbordabile anche turno dei quarti di finale contro la russa Alexandra Panova e l’ungherese Fanny Stollar: questa coppia è al primo torneo in coppia e all’esordio ha superato a sorpresa il duo formato da Mladenovic e Zhang e si è ripetuta contro Muhammad e Schuurs, spuntandola al supertiebreak. 🔗oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Jiang/Wu, WTA Doha 2025: orario finale, programma, streaming - Sara Errani e Jasmine Paolini saranno in scena domani per conquistare un titolo di prestigio nel torneo di doppio femminile a Doha. Sul cemento qatariano le campionesse olimpiche di Parigi hanno fatto vedere le loro qualità e sono riuscite a spingersi all’atto conclusivo in cui affronteranno la coppia formata dalla cinese Xinyu Jiang e dalla cinese di Taipei Fang-Hsien Wu. Le azzurre si sono conquistate l’accesso alla finale grazie alla significativa vittoria nella semifinale contro le russe Mirra Andreeva Diana Shnaider. 🔗oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs oggi, WTA Indian Wells 2025: orario, ordine di gioco, streaming - Comincia l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile ad Indian Wells. La coppia azzurra è reduce dal successo ottenuto nel WTA 500 di Doha (a Dubai è arrivato il ritiro per l’infortunio di Paolini) e sicuramente vorrà fare ben in questo esordio sul cemento americano. Non sarà per niente un primo turno semplice per la coppia azzurra, visto che le avversarie sono due ottime doppiste come l’americana Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Jasmine Paolini e Sara Errani in finale al Qatar Open 2025: programma, orario e dove vedere la partita di doppio; Wta Doha, Errani/Paolini affrontano Jiang/Wu: dove vedere la finale del doppio femminile; Errani/Paolini-Jiang/Wu, in palio il primo trofeo nel 2025: orario e dove vederle; Errani e Paolini fuori al secondo turno a Miami. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Chan/Olmos, WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming - Jasmine Paolini e Sara Errani affronteranno la messicana Giuliana Olmos e la taiwanese Hao-Ching Chang nei sedicesimi di finale del torneo di doppio che ... 🔗oasport.it

Sara Errani e Jasmine Paolini in finale a Parigi 2024: programma, orari e come vedere la partita del 4 agosto - le azzurre in semifinale nel doppio femminile a Parigi 2024 · Tennis Errani e Paolini in doppio: dove vedere il tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in diretta tv e streaming I Giochi Olimpici di ... 🔗olympics.com

WTA Madrid 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini soffrono ma approdano agli ottavi! - Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 2, iniziano al meglio il cammino nel torneo WTA 1000 di Madrid: le campionesse ... 🔗oasport.it