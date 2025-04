Thuram personalizzato ad Appiano Gentile Le sensazioni – Sky

Thuram oggi si è allenato ad Appiano Gentile, ma non ancora con i compagni. L'affaticamento muscolare gli sta creando problemi più del previsto, da Sky Sport le ultime sul calciatore. INFORTUNIO – Il tema caldo in questi giorni riguarda le condizioni di Marcus Thuram. Il francese non è ancora certo della sua presenza a Barcellona per l'andata della semifinale di UEFA Champions League e Simone Inzaghi è particolarmente preoccupato per la situazione. La speranza è che sia almeno a disposizione per il match in Spagna e il calciatore sta lavorando per far sì che possa essere in panchina.Thuram, il lavoro previsto prima di BarcellonaRECUPERO – Thuram si è allenato oggi ad Appiano Gentile e ha svolto lavoro personalizzato secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi su Sky Sport. L'attaccante dopo la sessione ha comunque lasciato il centro di allenamenti e non rimarrà in ritiro con la squadra in occasione della partita con la Roma.

Infortunati Inter, rientrati ad Appiano tutti gli indisponibili! Inizia il lavoro personalizzato - di RedazioneInfortunati Inter, rientrati ad Appiano tutti gli indisponibili! Inizia il lavoro personalizzato in vista dei prossimi impegni Giornata di lavoro in quel di Appiano per tutti i giocatori indisponibili dell’Inter, ossia i vari Zielinski, Zalewski, Darmian e Dimarco, che oggi si son trovati per iniziare il loro recupero in vista dei prossimi impegni in campionato. Ecco le ultime indiscrezioni riportate da Andrea Paventi di Sky Sport. 🔗internews24.com

Infortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il Napoli: ad Appiano nonostante il giorno libero! La mossa - di RedazioneInfortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il Napoli: ad Appiano nonostante il giorno libero! La mossa del numero 9 dell’Inter L’infortunio alla caviglia sembra non voler dare pace a Marcus Thuram. Tuttavia il numero 9 dell’Inter non ha alcuna intenzione di mollare e punta ad esserci per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Anzi, la sua volontà non è solo quella di esserci, ma quella di poter incidere con una condizione fisica al 100%. 🔗internews24.com

Inzaghi svela cosa sta succedendo a Thuram: “Il problema lo accompagna da un mese, non riesce ad allenarsi e gioca sul dolore” - “Ha un problema che lo accompagna da un mese, non riesce ad allenarsi e gioca con il dolore“. Nella conferenza stampa di presentazione del match tra Inter e Feyenoord, Simone Inzaghi ha parlato della condizione fisica di Marcus Thuram, ormai in calo da diverse settimane (nonostante il gol nella gara d’andata con gli olandesi) soprattutto per un problema alla caviglia che continua a tormentarlo. Il tecnico nerazzurro ha svelato che il problema che affligge Thuram è ancora serio: “Scende in campo con iniezioni e antidolorifici, è un giocatore importantissimo”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lautaro-Thuram ad Appiano sorridenti sui social: polemiche sul rientro per infortunio - Oggi Thuram e Lautaro Martinez hanno lavorato insieme in palestra ad Appiano Gentile. Il francese è stato lasciato a casa dalla Nazionale per recuperare a pieno dal problema alla caviglia. L’argentino ... 🔗m.tuttonapoli.net

Sky - Juve-Inter, Thuram e Arnautovic migliorano: oggi hanno svolto lavoro personalizzato come da programma - Come da programma, anche oggi Marcus Thuram, che lunedì sera è uscito al 27' di Inter-Fiorentina per una contusione alla caviglia, ha svolto un lavoro personalizzato ad Appiano Gentile ... 🔗msn.com

Infortunio Thuram, rientro rimandato contro il Barcellona? Cosa filtra da Appiano - Infortunio Thuram, rientro rimandato contro il Barcellona? Cosa filtra da Appiano sulle condizioni del francese L’Inter si concede una giornata di pausa dopo la pesante sconfitta nel derby contro il M ... 🔗informazione.it