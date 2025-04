Infortunio Thuram ce la farà ad esserci contro il Barcellona Da Appiano Gentile filtra quella sensazione

Infortunio Thuram, ce la farà ad esserci contro il Barcellona? Da Appiano Gentile filtra quella sensazione sul numero 9 dell'InterIl recupero o meno di Marcus Thuram dall'Infortunio è il grande dubbio che accompagnerà i giorni che mancano a Barcellona Inter, la semifinale d'andata di Champions League che andrà in scena mercoledì sera. L'attaccante francese è alle prese da settimane con un affaticamento alla coscia che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni con la squadra. Salterà certamente anche la gara di domani in campionato contro la Roma, dato che anche oggi si è allenato a parte.Secondo Sky Sport il francese è sulla via del rientro, soprattutto perché si tratta di un problema fisico di lieve entità. Mercoledì dovrebbe esserci, ma se giocherà o meno dal primo minuto dipenderà principalmente dalle sue sensazioni.

Thuram, infortunio durante Inter-Fiorentina! Le condizioni - Marcus Thuram non ce l'ha fatta a continuare ed è dovuto uscire durante la partita tra Inter e Fiorentina. Ecco le condizioni del calciatore. CONDIZIONI – Al minuto 27 del primo tempo di Inter-Fiorentina, ancora sul risultato di 0-0, Marcus Thuram è dovuto uscire dal campo. Solo dopo sono arrivati i gol che hanno portato le due squadre momentaneamente sull'1-1. L'attaccante ha lasciato il posto a Marko Arnautovic e non sembra gravissimo il suo infortunio.

Infortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il Napoli: ad Appiano nonostante il giorno libero! La mossa - di RedazioneInfortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il Napoli: ad Appiano nonostante il giorno libero! La mossa del numero 9 dell'Inter L'infortunio alla caviglia sembra non voler dare pace a Marcus Thuram. Tuttavia il numero 9 dell'Inter non ha alcuna intenzione di mollare e punta ad esserci per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Anzi, la sua volontà non è solo quella di esserci, ma quella di poter incidere con una condizione fisica al 100%.

Infortunio Thuram, la rivelazione di Barzaghi: «Non se se domani sarà in gruppo ma dalla società ci viene riferito questo su lui e su Arnautovic» - di RedazioneInfortunio Thuram, la rivelazione di Barzaghi: l'annuncio del giornalista sul possibile recupero dell'attaccante per Juve Inter Intervenuto in collegamento per Sky Sport da Appiano Gentile, il giornalista Matteo Barzaghi ha aggiornato sulle condizioni di Marcus Thuram, il quale è ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia che gli ha impedito di prendere parte all'allenamento odierno dell'Inter insieme al resto del gruppo.

