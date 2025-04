Artigianato e arte al Mimit la presentazione dell’evento caprese LegAmi

presentazione della seconda edizione di “LegAmi, Capri”. Torna, infatti, sull’isola azzurra, l’appuntamento con “LegAmi”, il progetto culturale che unisce “le donne artiste e artigiane in una rete di sostegno al lavoro, promozione artistica, collaborazione tra i mestieri e i luoghi del Paese”. Si tratta di oltre venti realtà di piccola imprenditoria italiana al femminile che si sono date danno appuntamento a Capri, nella sala Pollio del Centro Congressi, dal 20 al 22 giugno, per una tre giorni di pop up, incontri, racconto e confronto, ideata a curata dalle giornaliste Mariella Vernazzaro e Melania Petriello, in collaborazione con l’organizzatrice culturale Carla Franco. Leggi su Ildenaro.it di Marco MilanoAlla sala della Biblioteca del ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma lunedì 28 aprile ci sarà ladella seconda edizione di “, Capri”. Torna, infatti, sull’isola azzurra, l’appuntamento con “”, il progetto culturale che unisce “le donne artiste e artigiane in una rete di sostegno al lavoro, promozione artistica, collaborazione tra i mestieri e i luoghi del Paese”. Si tratta di oltre venti realtà di piccola imprenditoria italiana al femminile che si sono date danno appuntamento a Capri, nella sala Pollio del Centro Congressi, dal 20 al 22 giugno, per una tre giorni di pop up, incontri, racconto e confronto, ideata a curata dalle giornaliste Mariella Vernazzaro e Melania Petriello, in collaborazione con l’organizzatrice culturale Carla Franco.

