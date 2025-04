Infortunio Gatti quando torna in campo il difensore bianconero e quali partite della Juventus salta Gli aggiornamenti sulle sue condizioni e cosa filtra

Infortunio Gatti: ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore bianconero e cosa filtra per il suo ritorno in campo. Tutti i dettagliFederico Gatti è attualmente ancora ai box a causa dell’Infortunio rimediato nel match contro il Genoa: esattamente una frattura composta della diafisi del perone. quando torna e quali partite della Juventus salta il difensore bianconero?L’ex Frosinone è al lavoro senza sosta per tornare a disposizione per la sfida di campionato contro il Bologna. È quella la possibile data del rientro in campo, o perlomeno tra i convocati di Tudor. Ma è tutto ancora in evoluzione, da capire come risponderà nei prossimi allenamenti Gatti dopo i 30 giorni, ormai trascorsi, per il recupero dall’Infortunio. .com Juventusnews24.com - Infortunio Gatti: quando torna in campo il difensore bianconero e quali partite della Juventus salta? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni e cosa filtra Leggi su Juventusnews24.com : ecco gli ultimidelper il suo ritorno in. Tutti i dettagliFedericoè attualmente ancora ai box a causa dell’rimediato nel match contro il Genoa: esattamente una frattura compostadiafisi del perone.il?L’ex Frosinone è al lavoro senza sosta perre a disposizione per la sfida di campionato contro il Bologna. È quella la possibile data del rientro in, o perlomeno tra i convocati di Tudor. Ma è tutto ancora in evoluzione, da capire come risponderà nei prossimi allenamentidopo i 30 giorni, ormai trascorsi, per il recupero dall’. .com

Approfondimenti da altre fonti

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il video pubblicato da Bremer fa impazzire i tifosi, che sognano il suo ritorno in campo ... 🔗juventusnews24.com

Atalanta, infortunio per De Ketelaere: l’esito degli esami e quando torna - Brutte notizie per l`Atalanta di Gian Piero Gasperini. Charles De Ketelaere si è fermato per un infortunio muscolare accusato nel corso dell`allemento... 🔗calciomercato.com

Infortunio Gatti, difensore ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del centrale della Juve. La possibile data - di Redazione JuventusNews24Infortunio Gatti, il difensore bianconero ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del giocatore di proprietà della Juve. Ecco la possibile data La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato uno spazio anche ai calciatori della Juve attualmente infortunati e fermi ai box proprio nel momento cruciale della stagione. Tra questi c’è anche Federico Gatti. Il difensore che si è infortunato nel match col Genoa e ha già saltato la trasferta di Roma chiaramente non sarà a disposizione nemmeno per il Lecce. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

La Juventus attende il rientro di Gatti: le condizioni e quando può tornare; Infortunio Gatti, la possibile data del rientro: gioca contro la Roma? Quando torna e i tempi di recupero; Ahi Tudor, il muro perde il mattone migliore: la Juve senza Gatti per un mese; Juventus, infortunio Gatti: c'è frattura, l'esito degli esami. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juventus, come sta Federico Gatti e quando torna in campo - Tuttavia, la serata bianconera è stata in parte guastata dall’infortunio che ha costretto Federico Gatti a lasciare il campo in anticipo. Il difensore, ex Frosinone, ha dovuto arrendersi prima della ... 🔗ilbianconero.com

Infortunio Gatti, quando saranno gli esami e la possibile data del rientro: gioca contro la Roma? Quando torna e i tempi di recupero - Federico Gatti si è fatto male nel primo tempo di Juventus-Genoa: quando tornerà in campo il difensore bianconero ... stato parzialmente rovinato dall'infortunio che ha tolto di mezzo Federico ... 🔗informazione.it

Infortunio Gatti, la prima diagnosi dopo la partita: cosa si è fatto durante Juventus-Genoa - i bianconeri sono tornati al successo – di misura – in casa contro il Genoa. Se Igor Tudor può ritenersi soddisfatto del risultato al debutto da allenatore della Vecchia Signora, non può dirsi ... 🔗spazioj.it